В Канаде из обычной многоэтажки сделали солнечную электростанцию: она совершила рекорд

Обычный многоквартирный дом 1970-х годов в Канаде был признан самым экологичным зданием в мире и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Секрет — в уникальном фасаде, который представляет собой одновременно и солнечную электростанцию, и произведение искусства.

Related video

Вместо того чтобы сносить старое здание, строители решили его модернизировать. Они объединились с производителем солнечных панелей Mitrex и художником из индейского племени кри под псевдонимом Cardinal, чтобы создать уникальный фасад, который не только вырабатывает энергию, но и несет культурный смысл, пишет The Cool Down.

Фасад здания украшает 26-метровый мурал под названием "Земля, которую мы делим". На нем изображены 12 животных китайского зодиака в гармонии с 7 священными животными из учений племени кри. Это символизирует единство разных культур и уважение к природе.

Что самое примечательное, весь этот мурал — это одна большая солнечная панель. Интегрированные в фасад фотоэлементы будут сокращать выбросы углерода на 150 тонн в год и экономить жителям и владельцам здания около $80 000 ежегодно. "Этот проект — смелый взгляд на будущее устойчивой архитектуры", — заявил Даниал Хадизаде, генеральный директор Mitrex.

Этот пример доказывает, что реновация старых зданий может быть не только экологичной, но и красивой. Сочетание истории, искусства и современных технологий — это модель, которую, по мнению экспертов, должны перенимать города по всему миру.

Раньше Фокус писал о том, что ученые выяснили, как лучше устанавливать солнечные панели. Исследователи из Индии рассчитали, как лучше разместить солнечные панели на крыше здания, чтобы добывать больше электроэнергии.