У Канаді зі звичайної багатоповерхівки зробили сонячну електростанцію: вона зробила рекорд

Звичайний багатоквартирний будинок 1970-х років у Канаді було визнано найекологічнішою будівлею у світі, він потрапив до Книги рекордів Гіннесса. Секрет — в унікальному фасаді, який являє собою одночасно і сонячну електростанцію, і витвір мистецтва.

Замість того щоб зносити стару будівлю, будівельники вирішили її модернізувати. Вони об'єдналися з виробником сонячних панелей Mitrex і художником з індіанського племені крі під псевдонімом Cardinal, щоб створити унікальний фасад, який не тільки виробляє енергію, а й має культурний сенс, пише The Cool Down.

Фасад будівлі прикрашає 26-метровий мурал під назвою "Земля, яку ми ділимо". На ньому зображено 12 тварин китайського зодіаку в гармонії з 7 священними тваринами з навчань племені крі. Це символізує єдність різних культур і повагу до природи.

Що найцікавіше, весь цей мурал — це одна велика сонячна панель. Інтегровані у фасад фотоелементи скорочуватимуть викиди вуглецю на 150 тонн на рік і заощаджуватимуть жителям і власникам будівлі близько $80 000 щорічно. "Цей проєкт — сміливий погляд на майбутнє стійкої архітектури", — заявив Даніал Хадізаде, генеральний директор Mitrex.

Цей приклад доводить, що реновація старих будівель може бути не тільки екологічною, а й красивою. Поєднання історії, мистецтва та сучасних технологій — це модель, яку, на думку експертів, мають переймати міста по всьому світу.

