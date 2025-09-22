Первый в мире лазерный телевизор на 150 дюймов: чем удивляет новинка Hisensе (фото)

Компания Hisense представила в Китае Xplorer X1 Ultra — первый в мире 150-дюймовый лазерный телевизор, у которого звук исходит непосредственно от экрана. Новинка получила флагманские характеристики и соответствующую цену — почти до $14 000.

Это уже вторая модель в линейке, в которую ранее вошли 100- и 120-дюймовые версии. Главная фишка Xplorer X1 Ultra — это не только гигантский размер, но и уникальная аудиосистема, разработанная совместно с Harman Kardon. С помощью вибрации экрана генерируется направленный звук, соответствующий происходящему на картинке, пишет Gizmochina.

Xplorer X1 Ultra, по всей видимости, стал китайской версией модели TriChroma Laser TV L9Q, которая будет продаваться по всему миру. За качество изображения отвечает тройной RGB-лазерный движок MCL39, разработанный совместно с Texas Instruments. Он обеспечивает яркость 1000 нит и охват 110% цветового пространства BT.2020. Телевизор поддерживает стандарты Dolby Vision и IMAX Enhanced для воспроизведения HDR-контента и кино, а специальный экран с нанопокрытием и твердостью 2H почти не отражает свет и устойчив к царапинам. Компактная конструкция позволяет размещать дисплей вплотную к стене.

Аудиосистема телевизора Hisense Xplorer X1 Ultra с направленной вибрацией от экрана Фото: Hisense

Аудиосистема формата 9.1.4 состоит из 15 динамиков и беспроводного сабвуфера, а ее пиковая мощность достигает 206 Вт. За производительность отвечает чип MediaTek MT9655 в паре с 4 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти. Телевизор поддерживает Wi-Fi 7 и оснащен четырьмя портами HDMI 2.1. Пульт управления обладает функцией NFC. Предусмотрена спецификация TÜV для защиты глаз по стандарту TÜV и низкий уровень синего света, а 6,9 миллиарда оттенков отображаются с точной цветопередачей при ΔE≈0,6.

Стоимость 150-дюймовой версии в Китае составляет 99 999 юаней (около $13 700). Также доступны более компактные варианты на 139 ($11,200), 120 ($9,800) и 100 дюймов ($7,000).

