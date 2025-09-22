Перший у світі лазерний телевізор на 150 дюймів: чим дивує новинка Ніsense (фото)

Компанія Hisense представила в Китаї Xplorer X1 Ultra — перший у світі 150-дюймовий лазерний телевізор, у якого звук виходить безпосередньо від екрана. Новинка отримала флагманські характеристики і відповідну ціну — майже до $14 000.

Це вже друга модель у лінійці, до якої раніше увійшли 100- і 120-дюймові версії. Головна фішка Xplorer X1 Ultra — це не тільки гігантський розмір, а й унікальна аудіосистема, розроблена спільно з Harman Kardon. За допомогою вібрації екрана генерується спрямований звук, відповідний до того, що відбувається на картинці, пише Gizmochina.

Xplorer X1 Ultra, вочевидь, став китайською версією моделі TriChroma Laser TV L9Q, яка буде продаватися по всьому світу. За якість зображення відповідає потрійний RGB-лазерний движок MCL39, розроблений спільно з Texas Instruments. Він забезпечує яскравість 1000 ніт і охоплення 110% колірного простору BT.2020. Телевізор підтримує стандарти Dolby Vision і IMAX Enhanced для відтворення HDR-контенту та кіно, а спеціальний екран із нанопокриттям і твердістю 2H майже не відбиває світло та стійкий до подряпин. Компактна конструкція дає змогу розміщувати дисплей впритул до стіни.

Аудіосистема телевізора Hisense Xplorer X1 Ultra зі спрямованою вібрацією від екрана Фото: Hisense

Аудіосистема формату 9.1.4 складається з 15 динаміків і бездротового сабвуфера, а її пікова потужність досягає 206 Вт. За продуктивність відповідає чип MediaTek MT9655 у парі з 4 ГБ оперативної та 1 ТБ вбудованої пам'яті. Телевізор підтримує Wi-Fi 7 і оснащений чотирма портами HDMI 2.1. Пульт управління має функцію NFC. Передбачено специфікацію TÜV для захисту очей за стандартом TÜV і низький рівень синього світла, а 6,9 мільярда відтінків відображаються з точним перенесенням кольорів при ΔE≈0,6.

Вартість 150-дюймової версії в Китаї становить 99 999 юанів (близько $13 700). Також доступні більш компактні варіанти на 139 ($11,200), 120 ($9,800) і 100 дюймів ($7,000).

