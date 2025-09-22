Дальность до 60 км: украинские ударные дроны будут летать дольше благодаря новой технологии

Украинская компания 3D Tech SLS из Львова создала батареи, которые позволят беспилотникам пролетать до 60 километров.

Благодаря им дроны Сил обороны Украины смогут дольше держаться в воздухе, а операторы получат больше времени для поиска и наведения на цели. Один такой дрон стоит около 550 долларов. Подробности сообщает издание "ШоТам".

Инженеры в новых батареях совместили литий-ионные и твердотельные (solid-state), которые поместили в прочные корпусы, напечатанные на 3D принтере. Благодаря последним аккумуляторы выдерживают удары и высокую температуру, оставляют меньший тепловой след, а цифровая система контроля показывает заряд в реальном времени.

Команда 3D Tech собирает батареи для дронов разных типов Фото: 3DTech

Как рассказал соучредитель 3D Tech SLS Петр Есип, запас энергии для дрона увеличился с 65 тысяч мА-час до 120 тысяч мА-час при том же весе. Дальность полета коптеров уже увеличилась с 3-5 км до рекордных 38 километров, а потенциально может достичь 60 километров.

В компании говорят, что сейчас на Запорожском направлении дроны с такими батареями обеспечивают около 85% результативных ударов ВСУ. В перспективе они смогут долетать до приграничных районов в Ростовской и Белгородской областях России.

3D Tech SLS также разрабатывает портативную зарядную станцию для дронов, похожую на EcoFlow, но адаптированной под нужды военных. Команда также разрабатывает батареи для наземных роботизированных комплексов, увеличивающих их автономность.

В ноябре 2024 года Павел Есип рассказал Фокусу, как сделать аккумулятор своими руками. Он предупредил, что ошибки могут привести к возгоранию, выходу ячеек из строя или другим неприятным последствиям.

Недавно писали о новой системе связи StrataWave, которая сделает дроны почти невидимыми для врага. Технология шифрует сигнал и распространяет его по всему радиоспектру, а не транслирует на одной частоте.