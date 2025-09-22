Дальність до 60 км: українські ударні дрони літатимуть довше завдяки новій технології

Українська компанія 3D Tech SLS зі Львова створила батареї, які дадуть змогу безпілотникам пролітати до 60 кілометрів.

Завдяки їм дрони Сил оборони України зможуть довше триматися в повітрі, а оператори отримають більше часу для пошуку і наведення на цілі. Один такий дрон коштує близько 550 доларів. Подробиці повідомляє видання "ШоТам".

Інженери в нових батареях поєднали літій-іонні та твердотільні (solid-state), які помістили в міцні корпуси, надруковані на 3D принтері. Завдяки останнім акумулятори витримують удари та високу температуру, залишають менший тепловий слід, а цифрова система контролю показує заряд у реальному часі.

Команда 3D Tech збирає батареї для дронів різних типів Фото: 3DTech

Як розповів співзасновник 3D Tech SLS Петро Єсип, запас енергії для дрона збільшився з 65 тисяч мА-год до 120 тисяч мА-год за тієї ж ваги. Дальність польоту коптерів уже збільшилася з 3-5 км до рекордних 38 кілометрів, а потенційно може досягти 60 кілометрів.

У компанії кажуть, що зараз на Запорізькому напрямку дрони з такими батареями забезпечують близько 85% результативних ударів ЗСУ. У перспективі вони зможуть долітати до прикордонних районів у Ростовській і Бєлгородській областях Росії.

3D Tech SLS також розробляє портативну зарядну станцію для дронів, схожу на EcoFlow, але адаптовану під потреби військових. Команда також розробляє батареї для наземних роботизованих комплексів, що збільшують їхню автономність.

У листопаді 2024 року Павло Єсип розповів Фокусу, як зробити акумулятор своїми руками. Він попередив, що помилки можуть призвести до загоряння, виходу осередків з ладу або інших неприємних наслідків.

Нещодавно писали про нову систему зв'язку StrataWave, яка зробить дрони майже невидимими для ворога. Технологія шифрує сигнал і поширює його по всьому радіоспектру, а не транслює на одній частоті.