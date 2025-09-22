Солнечную электростанцию 150 кВт установили на высоте 4300 м: почему это пришлось сделать

В жестоких условиях Эвереста Китай решил проверить пределы технологий и свои амбиции, чтобы стать лидером в области чистой энергетики.

Related video

Экстремальный холод, разреженный воздух, непредсказуемый рельеф, — именно в таких условиях инженерам пришлось размещать фотоэлементы на суровой горе. Однако их это не остановило в погоне за интенсивным солнечным излучением, пишет ecoticias.com.

Солнечная электростанция ​​мощностью 150 кВт располагается на высоте 4300 м, в самом сердце Национального парка "Эверест", что желает ее самой высокой в ​​мире. Станция оснащена двусторонними панелями AIKO N-типа в сочетании с технологией жидкостного охлаждения от Huawei Digital Power.

Солнечная электростанция на Эвересте Фото: aikosolar.com

Возведение установки потребовало немало сил и навыков, говорится в материале. Транспортировка тяжелого оборудования, такого как вилочные погрузчики и 645-ваттные модули с двойным остеклением, давалась нелегко. Недостаток кислорода затруднял работу людей, снижая производительность и увеличивая риск ошибок. Непредсказуемая погода тоже усложняла задачу: град, внезапные штормы и снежные заносы могли задержать или даже остановить целые этапы строительства.

"Каждый этап требовал скрупулезного планирования. На горе, которая бросает вызов даже профессиональным альпинистам, нельзя импровизировать", — заявили в компании AIKO.

Эверест всегда олицетворял предел возможного. Инженеры из Китая доказали: если чистую энергию можно производить там, то ее можно производить где угодно. Пустыни, полярные регионы, удаленные архипелаги — все это может стать площадкой для создания устойчивых автономных решений.

Ранее мы писали о том, что треугольные солнечные электростанции оказались лучше обычных. Компания SolarDuck проводит испытания треугольных фотоэлектрических систем на воде. Генерация водорода обеспечивается электролизером мощностью 10 кВт, вырабатывающим 65 кВт.