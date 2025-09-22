Сонячну електростанцію 150 кВт встановили на висоті 4300 м: чому це довелося зробити

У жорстоких умовах Евересту Китай вирішив перевірити межі технологій і свої амбіції, щоб стати лідером у галузі чистої енергетики.

Екстремальний холод, розріджене повітря, непередбачуваний рельєф, — саме в таких умовах інженерам довелося розміщувати фотоелементи на суворій горі. Однак їх це не зупинило в гонитві за інтенсивним сонячним випромінюванням, пише ecoticias.com.

Сонячна електростанція потужністю 150 кВт розташовується на висоті 4300 м, у самому серці Національного парку "Еверест", що робить її найвищою у світі. Станція оснащена двосторонніми панелями AIKO N-типу в поєднанні з технологією рідинного охолодження від Huawei Digital Power.

Сонячна електростанція на Евересті Фото: aikosolar.com

Зведення установки потребувало чимало сил і навичок, йдеться в матеріалі. Транспортування важкого обладнання, такого як вилочні навантажувачі та 645-ватні модулі з подвійним склінням, давалося нелегко. Нестача кисню ускладнювала роботу людей, знижуючи продуктивність і збільшуючи ризик помилок. Непередбачувана погода теж ускладнювала завдання: град, раптові шторми і снігові замети могли затримати або навіть зупинити цілі етапи будівництва.

"Кожен етап вимагав скрупульозного планування. На горі, яка кидає виклик навіть професійним альпіністам, не можна імпровізувати", — заявили в компанії AIKO.

Еверест завжди уособлював межу можливого. Інженери з Китаю довели: якщо чисту енергію можна виробляти там, то її можна виробляти де завгодно. Пустелі, полярні регіони, віддалені архіпелаги — все це може стати майданчиком для створення стійких автономних рішень.

