Старый домашний Wi-Fi заработает лучше нового: что надо для этого сделать

Медленный Wi-Fi дома – это одна из главных жалоб пользователей. И виноват не всегда провайдер – даже самая высокая скорость может замедляться, если роутер установлен неправильно.

Related video

В любом доме есть вещи, которые создают чисто физические препятствия, пишет slashgear.com.

Это могут быть, к примеру, толстые стены (тем более, если и сам роутер поставлен так, что сигнал затруднен). Но есть и еще один важный компонент, про который часто забывают, – Wi-Fi-антенна. Она улавливает радиоволны и обеспечивает передачу сигнала на ваши устройства, передавая и принимая беспроводные сигналы.

Без антенн роутер не сможет раздавать интернет даже в гостиной, не говоря уже о нескольких этажах и стенах. Но, как и прочие гаджеты, антенны Wi-Fi со временем могут изнашиваться или выходить из строя. Их производительность падает, а это приводит к ухудшению качества интернет-соединения.

Так что, если вы заметили внезапное падение скорости Wi-Fi-соединения, не спешите сразу покупать новый роутер. Для начала проверьте антенны, так как дело может быть в них. Проверка довольно проста: разместите роутер вдали от препятствий и проверьте уровень сигнала Wi-Fi с помощью приложения-анализатора. Если сигнал все равно слабый, понадобится ремонт или замена антенн Wi-Fi.

Самый распространенный тип Wi-Fi-антенн – это всенаправленные антенны. Они подходят для больших помещений, где устройства расположены по всему пространству вокруг роутера. Есть еще направленные антенны. Как понятно из названия, они, в отличие от всенаправленных, фокусируют сигнал в каком-то определенном направлении (или в диапазоне от 35 до 60 градусов). Благодаря этому такие антенны обычно подходят для дальних соединений типа "точка-точка" или для зон покрытия, требующих особого внимания.

После замены антенны Wi-Fi попробуйте поэкспериментировать, а не просто поставить роутер на прежнее место. Переставьте его в центр помещения или установите на возвышении – возможно, это тоже поможет усилить сигнал Wi-Fi.

Ранее Фокус писал про домашние гаджеты, которые могут замедлять ваш Wi-Fi. В списке таких "вредителей" оказались зеркала, микроволновки и даже телевизоры.

Также стало известно, какие Wi-Fi роутеры пора выбрасывать. Дело в том, что популярные модели TP-Link стали уязвимы для манипуляций хакеров, а потому и небезопасны.