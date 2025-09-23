Старий домашній Wi-Fi запрацює краще за новий: що треба для цього зробити

Повільний Wi-Fi вдома — це одна з головних скарг користувачів. І винен не завжди провайдер — навіть найвища швидкість може сповільнюватися, якщо роутер встановлено неправильно.

У будь-якому будинку є речі, які створюють суто фізичні перешкоди, пише slashgear.com.

Це можуть бути, наприклад, товсті стіни (тим паче, якщо і сам роутер поставлено так, що сигнал ускладнений). Але є і ще один важливий компонент, про який часто забувають, — Wi-Fi-антена. Вона вловлює радіохвилі і забезпечує передачу сигналу на ваші пристрої, передаючи і приймаючи бездротові сигнали.

Без антен роутер не зможе роздавати інтернет навіть у вітальні, не кажучи вже про кілька поверхів і стін. Але, як і інші гаджети, антени Wi-Fi з часом можуть зношуватися або виходити з ладу. Їхня продуктивність падає, а це призводить до погіршення якості інтернет-з'єднання.

Тож, якщо ви помітили раптове падіння швидкості Wi-Fi-з'єднання, не поспішайте відразу купувати новий роутер. Для початку перевірте антени, оскільки справа може бути в них. Перевірка досить проста: розмістіть роутер подалі від перешкод і перевірте рівень сигналу Wi-Fi за допомогою програми-аналізатора. Якщо сигнал все одно слабкий, знадобиться ремонт або заміна антен Wi-Fi.

Найпоширеніший тип Wi-Fi-антен — це всеспрямовані антени. Вони підходять для великих приміщень, де пристрої розташовані по всьому простору навколо роутера. Є ще спрямовані антени. Як зрозуміло з назви, вони, на відміну від всеспрямованих, фокусують сигнал у якомусь певному напрямку (або в діапазоні від 35 до 60 градусів). Завдяки цьому такі антени зазвичай підходять для далеких з'єднань типу "точка-точка" або для зон покриття, які потребують особливої уваги.

Після заміни антени Wi-Fi спробуйте поекспериментувати, а не просто поставити роутер на колишнє місце. Переставте його в центр приміщення або встановіть на підвищенні — можливо, це теж допоможе посилити сигнал Wi-Fi.

Також стало відомо, які Wi-Fi роутери пора викидати. Річ у тім, що популярні моделі TP-Link стали вразливими для маніпуляцій хакерів, а тому й небезпечні.