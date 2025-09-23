Не выбрасывайте старые смартфоны: найден простой способ добычи золота из гаджетов

Австралийские ученые разработали дешевый и экологически чистый способ извлечения золота из электронного мусора. Технология, использующая химикат для чистки бассейнов, превратит старую технику в источник ценного металла.

Ежегодно в мире формируется более 60 миллионов тонн электронных отходов, но перерабатывается из них менее четверти. При этом в старых устройствах содержится немало ценного сырья, в том числе золото. Новый метод, разработанный в Университете Флиндерса, позволяет извлекать его без использования цианида и ртути, пишет Neowin.

Как работает добыча золота

На замену традиционным токсичным средствам приходит иное вещество — трихлоризоциануровая кислота. Ее уже широко применяют для очистки воды. Исследователи обнаружили, что в соленой воде эта кислота эффективно растворяет золото как из руды, так и из электронных плат.

После растворения золото улавливается специальным полимерным сорбентом, изготовленным из серы — дешевого побочного продукта нефтяной промышленности. Этот полимер избирательно захватывает только золото, даже если в растворе присутствуют другие металлы. Затем полимер можно либо нагреть, либо запустить процесс разложения, получив золото высокой чистоты. Важно, что и полимер, и химикаты, и воду можно использовать повторно. А значит, никаких отходов в результате процедуры не образуется.

Эта разработка будет полезна в переработке отжившей свой срок техники. А кроме того, предложит безопасную альтернативу ртути, которую, как правило, используют для кустарной добычи золота. Процесс еще требует масштабирования и доработки, но в целом это важная экологичная инициатива — извлечения вторичного золота даст возможность сократить добычу первоначального сырья, которая вредит природе.

