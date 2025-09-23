Не викидайте старі смартфони: знайдено простий спосіб видобутку золота з гаджетів

Австралійські вчені розробили дешевий і екологічно чистий спосіб вилучення золота з електронного сміття. Технологія, що використовує хімікат для чищення басейнів, перетворить стару техніку на джерело цінного металу.

Щороку у світі формується понад 60 мільйонів тонн електронних відходів, але переробляється з них менше чверті. При цьому в старих пристроях міститься чимало цінної сировини, зокрема золото. Новий метод, розроблений в Університеті Фліндерса, дає змогу витягувати його без використання ціаніду та ртуті, пише Neowin.

Як працює видобуток золота

На заміну традиційним токсичним засобам приходить інша речовина — трихлоризоціанурова кислота. Її вже широко застосовують для очищення води. Дослідники виявили, що в солоній воді ця кислота ефективно розчиняє золото як з руди, так і з електронних плат.

Після розчинення золото вловлюється спеціальним полімерним сорбентом, виготовленим із сірки — дешевого побічного продукту нафтової промисловості. Цей полімер вибірково захоплює тільки золото, навіть якщо в розчині присутні інші метали. Потім полімер можна або нагріти, або запустити процес розкладання, отримавши золото високої чистоти. Важливо, що і полімер, і хімікати, і воду можна використовувати повторно. А отже, жодних відходів у результаті процедури не утворюється.

Ця розробка буде корисна в переробці техніки, що віджила свій термін. А крім того, запропонує безпечну альтернативу ртуті, яку, як правило, використовують для кустарного видобутку золота. Процес ще потребує масштабування і доопрацювання, але загалом це важлива екологічна ініціатива — добування вторинного золота дасть змогу скоротити видобуток первинної сировини, який шкодить природі.

