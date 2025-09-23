Ви купуєте iPhone, але насправді це "майже що" Samsung: експерти розповіли, чому

Компанії Apple і Samsung давно вважаються суперниками на ринку флагманських смартфонів. Але водночас вони пов'язані тісніше, ніж багато хто думає, — адже без комплектуючих Samsung популярних моделей iPhone би просто не було.

Samsung уже багато років є одним із найважливіших постачальників Apple, пояснює slashgear.com. З моменту виходу iPhone X у 2017 році Apple активно використовує Samsung Display для виробництва OLED-панелей. І навіть незважаючи на прагнення Apple позбавити Samsung статусу монополіста, задіявши LG і BOE, південнокорейський концерн все одно залишається головною компанією-виробником.

Саме OLED-панелі від Samsung забезпечують яскравість і точність передачі кольору, яка так важлива для Apple. До того ж, Samsung часто стає першим, хто масово випускає нові типи дисплеїв, наприклад, LTPO OLED, що підтримує частоту оновлення ProMotion 120 Гц. І справа не тільки в екранах.

Samsung виробляє ще й топові чипи пам'яті для iPhone. У деяких моделях модулі флеш-пам'яті NAND і DRAM LPDDR поставляються Samsung Semiconductor, хоча Apple розподіляє замовлення між Micron, TSMC та іншими компаніями.

Процесори Apple серії A лежать в основі кожного iPhone. Ці чипи повністю розроблені Apple, і це загальновідомий факт. Але є і ще один факт, менш відомий, — що в їхньому виробництві теж часто брала участь Samsung. До того, як Apple перенесла більшу частину виробництва на TSMC, Samsung відігравала важливу роль у виробництві ранніх SoC серії A, включно з A4 і A9. І Samsung досі продовжує виробляти більш дрібні, але важливі компоненти чипів, які доповнюють власні технології Apple.

Досить іронічно, що Apple і Samsung борються за домінування в продажах смартфонів, але їхні бізнеси тісно переплетені, зазначає видання. Щоразу, коли Apple продає преміальний iPhone, наприклад, iPhone 17 Pro цього року, Samsung отримує прибуток за рахунок замовлень на дисплеї та чипи. У майбутньому Apple може переключитися на BOE або LG для виробництва дисплеїв і покластися на Micron у виробництві чіпів пам'яті. Але поки що жодна з цих компаній не може конкурувати з Samsung.

