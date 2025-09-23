Вы покупаете iPhone, но на самом деле это "почти что" Samsung: эксперты рассказали, почему

Компании Apple и Samsung давно считаются соперниками на рынке флагманских смартфонов. Но в то же время они связаны теснее, чем многие думают, – ведь без комплектующих Samsung популярных моделей iPhone бы просто не было.

Samsung уже много лет является одним из важнейших поставщиков Apple, поясняет slashgear.com. С момента выхода iPhone X в 2017 году Apple активно использует Samsung Display для производства OLED-панелей. И даже несмотря на стремление Apple лишить Samsung статуса монополиста, задействовав LG и BOE, южнокорейский концерн все равно остается главной компанией-производителем.

Именно OLED-панели от Samsung обеспечивают яркость и точность цветопередачи, которая так важна для Apple. К тому же, Samsung часто становится первым, кто массово выпускает новые типы дисплеев, например, LTPO OLED, поддерживающий частоту обновления ProMotion 120 Гц. И дело не только в экранах.

Samsung производит еще и топовые чипы памяти для iPhone. В некоторых моделях модули флэш-памяти NAND и DRAM LPDDR поставляются Samsung Semiconductor, хотя Apple распределяет заказы между Micron, TSMC и другими компаниями.

Процессоры Apple серии A лежат в основе каждого iPhone. Эти чипы полностью разработаны Apple, и это общеизвестный факт. Но есть и еще один факт, менее известный, – что в их производстве тоже часто участвовала Samsung. До того, как Apple перенесла большую часть производства на TSMC, Samsung играла важную роль в производстве ранних SoC серии A, включая A4 и A9. И Samsung до сих пор продолжает производить более мелкие, но важные компоненты чипов, которые дополняют собственные технологии Apple.

Довольно иронично, что Apple и Samsung борются за доминирование в продажах смартфонов, но их бизнесы тесно переплетены, отмечает издание. Каждый раз, когда Apple продает премиальный iPhone, например, iPhone 17 Pro этого года, Samsung получает прибыль за счет заказов на дисплеи и чипы. В будущем Apple может переключиться на BOE или LG для производства дисплеев и положиться на Micron в производстве чипов памяти. Но пока что ни одна из этих компаний не может конкурировать с Samsung.

