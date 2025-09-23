Китай тайно накопил 580 млн кВт*ч энергии в гибридных аккумуляторах: что это за технология

Пекинская станция хранения энергии — нестандартное решение, так как сочетает две технологии, чтобы максимально повысить эффективность и стабильность энергосистемы

Гибридная система работает благодаря литию и натрию: литиевые аккумуляторы обеспечивают высокую плотность энергии, а натриевые позволяют экономить. Такая установка может работать при температуре от -20°C до 45°C. Кроме того, гибридные аккумуляторы обеспечивают более длительный срок службы, снижая затраты на обслуживание и замену, пишет ecoticias.com.

Натриевые аккумуляторы обладают более быстрым реагированием по сравнению с литиевыми, что повышает их способность адаптироваться к потребностям в энергии в режиме реального времени. Они работают на соли и морской воде, что делает их дешевыми и независимыми от поставок лития. Поэтому они и были включены в состав гибридной системы хранения энергии "Баочи", которая функционирует в паре с возобновляемыми источниками энергии.

Как гибридные аккумуляторы стабилизируют сеть

Гибридные аккумуляторы "Баочи" накапливают солнечную и ветряную энергию тогда, когда ее количество превышает потребности. Таким образом сеть не перегружается. Когда энергии генерируется недостаточно, батареи разряжаются, отдавая в сеть необходимое количество.

Установка находится в провинции Юньнань, где расположены 30 электростанций. Гибридная литий-натриевая технология способствует интеграции источников зеленой энергии в энергосистему, помогая обеспечить максимально эффективное использование солнечной и ветряной энергии.

Китайские ученые определили новый стандарт для будущего накопления энергии, говорится в материале. Сочетав литиевые и натриевые аккумуляторы, они предложили более доступное решение, не зависимое от дефицитных ресурсов, таких как литий.

Тот факт, что натриевые аккумуляторы могут работать в более широком диапазоне температур и имеют более длительный срок службы, делает их привлекательным вариантом для регионов с экстремальным или быстро меняющимся климатом. Конечно, путь к массовому внедрению в глобальном масштабе может быть долгим, но преимущества с точки зрения стоимости и экологичности неоспоримы, подчеркивают авторы статьи.

