Китай таємно накопичив 580 млн кВт*год енергії в гібридних акумуляторах: що це за технологія

Пекінська станція зберігання енергії — нестандартне рішення, оскільки поєднує дві технології, щоб максимально підвищити ефективність і стабільність енергосистеми

Гібридна система працює завдяки літію і натрію: літієві акумулятори забезпечують високу щільність енергії, а натрієві дають змогу економити. Така установка може працювати за температури від -20°C до 45°C. Крім того, гібридні акумулятори забезпечують більш тривалий термін служби, знижуючи витрати на обслуговування і заміну, пише ecoticias.com.

Натрієві акумулятори мають більш швидке реагування порівняно з літієвими, що підвищує їхню здатність адаптуватися до потреб в енергії в режимі реального часу. Вони працюють на солі та морській воді, що робить їх дешевими і незалежними від поставок літію. Тому їх і було включено до складу гібридної системи зберігання енергії "Баочі", яка функціонує в парі з поновлюваними джерелами енергії.

Як гібридні акумулятори стабілізують мережу

Гібридні акумулятори "Баочі" накопичують сонячну та вітряну енергію тоді, коли її кількість перевищує потреби. Таким чином мережа не перевантажується. Коли енергії генерується недостатньо, батареї розряджаються, віддаючи в мережу необхідну кількість.

Установка розташована в провінції Юньнань, де розташовані 30 електростанцій. Гібридна літій-натрієва технологія сприяє інтеграції джерел зеленої енергії в енергосистему, допомагаючи забезпечити максимально ефективне використання сонячної та вітряної енергії.

Китайські вчені визначили новий стандарт для майбутнього накопичення енергії, йдеться в матеріалі. Поєднавши літієві та натрієві акумулятори, вони запропонували більш доступне рішення, не залежне від дефіцитних ресурсів, таких як літій.

Той факт, що натрієві акумулятори можуть працювати в ширшому діапазоні температур і мають триваліший термін служби, робить їх привабливим варіантом для регіонів з екстремальним кліматом або кліматом, що швидко змінюється. Звісно, шлях до масового впровадження в глобальному масштабі може бути довгим, але переваги з погляду вартості та екологічності незаперечні, підкреслюють автори статті.

