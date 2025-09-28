Солнечные панели и ветряки — "кошмар". Эксперты развеяли 5 мифов про зеленую энергетику

Вокруг возобновляемой энергетики существует множество мифов, которые замедляют ее развитие. Эксперты опровергли пять самых популярных заблуждений, которые касаются стоимости, надежности и влияния на окружающую среду.

"Зеленая" энергия стремительно набирает популярность по всему миру, но в то же время окутана множеством дезинформации. Эксперты издания Clean Technica развенчали пять самых распространенных утверждений.

Энергия солнца и ветра слишком дорогая

В действительности это одни из самых дешевых источников электричества в истории. Благодаря технологическим улучшениям и масштабированию производства, стоимость солнечной и ветровой энергии упала настолько, что в большинстве стран мира строить новые "зеленые" электростанции уже дешевле, чем угольные или газовые. Именно поэтому первые доминируют в инфраструктуре новых мощностей по всему миру.

Панели и ветряки так же вредны, как ископаемое топливо

Хотя производство панелей и ветряков требует энергии и ресурсов, их полный жизненный цикл оказывает положительное влияние на экологию. Они не производят выбросов во время работы, а их "углеродный долг" от производства окупается за несколько месяцев. Для сравнения, угольные и газовые станции загрязняют атмосферу на протяжении всего срока службы.

Солнечная электростанция Фото: CAI ZENGLE/FOR CHINA DAILY

Солнечные фермы — угроза для сельского хозяйства

Вопреки такому мнению, солнечные панели и ветряки отлично уживаются с сельским хозяйством. Более того, они помогают фермерам, создавая дополнительный источник дохода от аренды земли. Исследования также показывают, что частичное затенение земли от панелей может улучшать урожайность некоторых культур, а под ветряками можно пасти скот.

Фотоэлементы слишком нестабильны для электросети

Проблема непостоянства природных условий решается с помощью систем хранения энергии — аккумуляторов, которые становятся все дешевле. В сочетании с модернизацией сетей и умным управлением станциями, это позволяет хранить большие объемы возобновляемой энергии, повышая общую надежность.

Ветряные турбины Фото: Freepik

Лучше строить АЭС, чем "зеленые" станции

Солнечные и ветряные электростанции строятся значительно быстрее и дешевле, чем атомные. Хотя АЭС остаются важной частью безуглеродной энергетики, они проигрывают по скорости и удобству развертывания. Для быстрого перехода от ископаемого топлива к возобновляемому необходимы все виды чистой энергии.

