Генераторы или солнечные панели: что лучше защитит ваш дом от возможных блэкаутов

На фоне возможного возвращения графиков отключения электроэнергии снова становятся актуальными домашние генераторы. У них есть и более экологичная альтернатива – солнечные панели. Впрочем, оба варианта подойдут – просто для разных случаев.

Солнечные панели работают на возобновляемых источниках энергии, напоминает slashgear.com. Они преобразуют солнечный свет в электричество, которое можно и хранить, и сразу использовать. Генераторы же работают на топливе – дизельном, газовом, или же на бензине, сжигают его и таким образом вырабатывают электроэнергию.

Многих людей интересует, будет ли целесообразно заменить генераторы на солнечные панели и могут ли вообще панели стать равноценной заменой. Тут надо учесть несколько моментов.

Солнечные панели бывают мощностью от 14 кВт и выше, а среднестатистическому домохозяйству требуется около 6–8 кВт, подсчитали эксперты. Так что обеспечить ваш дом электроэнергией солнечным панелям вполне под силу. Плюсом есть и то, что они, в отличие от генератора не требуют затрат на эксплуатацию. Не надо заботиться и о топливе – правда, панелям для работы нужен солнечный свет, но, когда солнца нет, их можно подключить к аккумулятору.

Впрочем, у генераторов тоже есть свои преимущества. Например, они пригодятся, если у вас большой дом, а электричество отключили на несколько дней. В этом случае мощности солнечных панелей может не хватить. А домашний генератор будет обеспечивать ваше жилище электроэнергией несколько дней, и стоит он намного дешевле. К тому же, в пасмурную погоду производительность солнечных панелей может упасть до 10%, и будет сложно добиться производства достаточного количества электроэнергии даже с подзарядкой (ведь аккумулятор тоже придется подзаряжать).

