Генератори чи сонячні панелі: що краще захистить ваш будинок від можливих блекаутів

На тлі можливого повернення графіків відключення електроенергії знову стають актуальними домашні генератори. У них є і більш екологічна альтернатива — сонячні панелі. Утім, обидва варіанти підійдуть — просто для різних випадків.

Сонячні панелі працюють на поновлюваних джерелах енергії, нагадує slashgear.com. Вони перетворюють сонячне світло на електрику, яку можна і зберігати, і одразу використовувати. Генератори ж працюють на паливі — дизельному, газовому, або ж на бензині, спалюють його і таким чином виробляють електроенергію.

Багатьох людей цікавить, чи буде доцільно замінити генератори на сонячні панелі і чи можуть взагалі панелі стати рівноцінною заміною. Тут треба врахувати кілька моментів.

Сонячні панелі бувають потужністю від 14 кВт і вище, а середньостатистичному домогосподарству потрібно близько 6-8 кВт, підрахували експерти. Тож забезпечити ваш будинок електроенергією сонячним панелям цілком під силу. Плюсом є й те, що вони, на відміну від генератора, не потребують витрат на експлуатацію. Не треба піклуватися і про паливо — щоправда, панелям для роботи потрібне сонячне світло, але, коли сонця немає, їх можна підключити до акумулятора.

Утім, у генераторів теж є свої переваги. Наприклад, вони стануть у пригоді, якщо у вас великий будинок, а електрику відключили на кілька днів. У цьому випадку потужності сонячних панелей може не вистачити. А домашній генератор забезпечуватиме ваше житло електроенергією кілька днів, і коштує він набагато дешевше. До того ж, у похмуру погоду продуктивність сонячних панелей може впасти до 10%, і буде складно домогтися виробництва достатньої кількості електроенергії навіть із підзарядкою (адже акумулятор теж доведеться заряджати).

