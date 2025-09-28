Сонячні панелі та вітряки — "кошмар". Експерти розвіяли 5 міфів про зелену енергетику

Навколо відновлюваної енергетики існує безліч міфів, які уповільнюють її розвиток. Експерти спростували п'ять найпопулярніших хибних думок, які стосуються вартості, надійності та впливу на довкілля.

"Зелена" енергія стрімко набирає популярності по всьому світу, але водночас оповита безліччю дезінформації. Експерти видання Clean Technica розвінчали п'ять найпоширеніших тверджень.

Енергія сонця і вітру занадто дорога

Насправді це одні з найдешевших джерел електрики в історії. Завдяки технологічним покращенням і масштабуванню виробництва, вартість сонячної та вітрової енергії впала настільки, що в більшості країн світу будувати нові "зелені" електростанції вже дешевше, ніж вугільні чи газові. Саме тому перші домінують в інфраструктурі нових потужностей по всьому світу.

Панелі та вітряки так само шкідливі, як викопне паливо

Хоча виробництво панелей і вітряків потребує енергії та ресурсів, їхній повний життєвий цикл має позитивний вплив на екологію. Вони не виробляють викидів під час роботи, а їхній "вуглецевий борг" від виробництва окупається за кілька місяців. Для порівняння, вугільні та газові станції забруднюють атмосферу протягом усього терміну служби.

Сонячна електростанція Фото: CAI ZENGLE/FOR CHINA DAILY

Сонячні ферми — загроза для сільського господарства

Всупереч такій думці, сонячні панелі та вітряки чудово уживаються з сільським господарством. Ба більше, вони допомагають фермерам, створюючи додаткове джерело доходу від оренди землі. Дослідження також показують, що часткове затінення землі від панелей може покращувати врожайність деяких культур, а під вітряками можна пасти худобу.

Фотоелементи занадто нестабільні для електромережі

Проблема мінливості природних умов вирішується за допомогою систем зберігання енергії — акумуляторів, які стають дедалі дешевшими. У поєднанні з модернізацією мереж і розумним управлінням станціями, це дає змогу зберігати великі обсяги відновлюваної енергії, підвищуючи загальну надійність.

Вітряні турбіни Фото: Freepik

Краще будувати АЕС, ніж "зелені" станції

Сонячні та вітряні електростанції будуються значно швидше і дешевше, ніж атомні. Хоча АЕС залишаються важливою частиною безвуглецевої енергетики, вони програють за швидкістю та зручністю розгортання. Для швидкого переходу від викопного палива до відновлюваного необхідні всі види чистої енергії.

