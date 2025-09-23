Вам врали об электромобилях: пять популярных мифов, которые развеяли эксперты

Электрокары становятся все более распространенной альтернативой бензиновых. Но есть немало заблуждений и предрассудков на их счет — от пожароопасности и дороговизны до неудобства и вреда для экологии.

Related video

Несмотря на очевидные преимущества, многие до сих пор относятся к электромобилям скептически, опираясь на устаревшую или недостоверную информацию. Эксперты Clean Technica опровергли пять главных мифов.

"Электромобили легко подвергаются возгоранию"

На самом деле, согласно актуальной статистике, бензиновые машины более пожароопасны, чем электрические — неспроста в первых используется горючее топливо. Тогда как вероятность возгорания в современных электромобилях сведена к минимуму благодаря строгим стандартам безопасности аккумуляторов. Батареи оснащают продвинутыми системами охлаждения и защиты от дефектов, что предотвращает инциденты.

"Батареи надо менять каждые пару лет, и это дорого"

Сегодня электрокары рассчитаны на 10-15 лет службы, а большинство производителей дают на них гарантию в среднем на 8 лет или 160 000 км пробега. Здесь нет ничего общего с обычными автомобильными аккумуляторами, и частая замена не требуется.

"Электромобили — это для богатых"

В действительности на рынке уже есть немало доступных моделей, таких как Nissan Leaf и Chevrolet Equinox EV. Хотя флагманы от Tesla и других брендов действительно стоят дорого, существуют авто, которые обходятся значительно дешевле средней цены нового автомобиля в США. Встречаются предложения стоимостью менее $35 000.

"Долгая зарядка слишком неудобна"

Зарядка действительно занимает больше времени, чем дозаправка бензином, но для многих владельцев это не проблема. Ведь на заправку ездить не всегда обязательно — достаточно подключить машину к домашней розетке на ночь. На трассе преимущество остается за ДВС, однако в повседневной жизни и городских поездках необходимость заряжаться дольше компенсируется другими бонусами: не требуется регулярное ТО, замена масла и прочий уход за двигателем.

"Производство электрокаров вредит экологии"

Хотя изготовление батарей требует энергии и ресурсов, стоит учитывать влияние всего жизненного цикла электрических машин. Они не выделяют вредных выбросов во время эксплуатации, что снижает загрязнение воздуха в городах. Даже с учетом отходов от производства, их общий экологический след значительно меньше, чем у автомобилей с ДВС.

Раньше Фокус писал, что на рынок выходит новый Zeekr 001 2026. Электромобиль стал значительно мощнее, имеет больший запас хода до 810 км и предлагает более 900 л.с.