Вам брехали про електромобілі: п'ять популярних міфів, які розвіяли експерти

Електрокари стають дедалі поширенішою альтернативою бензиновим. Але є чимало хибних думок і забобонів щодо них — від пожежонебезпеки і дорожнечі до незручності та шкоди для екології.

Related video

Незважаючи на очевидні переваги, багато хто досі ставиться до електромобілів скептично, спираючись на застарілу або недостовірну інформацію. Експерти Clean Technica спростували п'ять головних міфів.

"Електромобілі легко піддаються загорянню"

Насправді, згідно з актуальною статистикою, бензинові машини більш пожежонебезпечні, ніж електричні — неспроста в перших використовується пальне паливо. Тоді як ймовірність загоряння в сучасних електромобілях зведена до мінімуму завдяки суворим стандартам безпеки акумуляторів. Батареї оснащують просунутими системами охолодження і захисту від дефектів, що запобігає інцидентам.

"Батареї треба міняти кожні пару років, і це дорого"

Сьогодні електрокари розраховані на 10-15 років служби, а більшість виробників дають на них гарантію в середньому на 8 років або 160 000 км пробігу. Тут немає нічого спільного зі звичайними автомобільними акумуляторами, і часта заміна не потрібна.

"Електромобілі — це для багатих"

Насправді на ринку вже є чимало доступних моделей, таких як Nissan Leaf та Chevrolet Equinox EV. Хоча флагмани від Tesla та інших брендів справді коштують дорого, існують авто, що обходяться значно дешевше за середню ціну нового автомобіля в США. Зустрічаються пропозиції вартістю менше $35 000.

"Довга зарядка занадто незручна"

Зарядка дійсно займає більше часу, ніж дозаправка бензином, але для багатьох власників це не проблема. Адже на заправку їздити не завжди обов'язково — достатньо підключити машину до домашньої розетки на ніч. На трасі перевага залишається за ДВЗ, однак у повсякденному житті та міських поїздках необхідність заряджатися довше компенсується іншими бонусами: не потрібне регулярне ТО, заміна масла та інший догляд за двигуном.

"Виробництво електрокарів шкодить екології"

Хоча виготовлення батарей потребує енергії та ресурсів, варто враховувати вплив усього життєвого циклу електричних машин. Вони не виділяють шкідливих викидів під час експлуатації, що знижує забруднення повітря в містах. Навіть з урахуванням відходів від виробництва, їхній загальний екологічний слід значно менший, ніж у автомобілів із ДВЗ.

Раніше Фокус писав, що на ринок виходить новий Zeekr 001 2026. Електромобіль став значно потужнішим, має більший запас ходу до 810 км і пропонує понад 900 к.с.