Представлена самая большая солнечная панель в мире: сколько энергии она дает (фото)

Индийская компания Goldi Solar представила самую большую в мире солнечную панель под названием NaMo Saur Samrat. Ее мощность составляет рекордные 1750 Вт — новый стандарт для единственного модуля.

Новинку презентовали на заводе компании в Косамбе. По словам создателей, это не просто техническое достижение, а демонстрация растущих амбиций Индии на мировом рынке "зеленой" энергетики. Размеры панели символизируют стремление страны к лидерству в масштабе и инновациях, пишет Machine Maker.

При габаритах 1,9 метра в ширину и 3,8 метра в высоту панель действительно впечатляет. В основе модуля лежит передовая технология TOPCon (туннельный оксидный пассивированный контакт), которая повышает эффективность за счет снижения потерь энергии. Сочетание огромных размеров и продвинутой технологии обеспечивает мощность в 1750 Вт.

Панель Goldi Solar на официальной презентации Фото: Скриншот

Этот анонс — часть стратегии по развитию возобновляемой энергетики в регионе. Goldi Solar увеличила свои производственные мощности до 14,7 ГВт и планирует дальнейшее расширение. Поставлена цель наладить 500 ГВт мощностей к 2030 году, и больше половины из запланированных установок уже функционируют. Компания активно внедряет ИИ в производственные линии и экспортирует свою продукцию по всему миру, укрепляя позиции Индии как одного из ключевых игроков на мировом рынке.

