Представлено найбільшу сонячну панель у світі: скільки енергії вона дає (фото)

Індійська компанія Goldi Solar представила найбільшу у світі сонячну панель під назвою NaMo Saur Samrat. Її потужність становить рекордні 1750 Вт — новий стандарт для єдиного модуля.

Новинку презентували на заводі компанії в Косамбі. За словами творців, це не просто технічне досягнення, а демонстрація зростаючих амбіцій Індії на світовому ринку "зеленої" енергетики. Розміри панелі символізують прагнення країни до лідерства в масштабі та інноваціях, пише Machine Maker.

При габаритах 1,9 метра завширшки і 3,8 метра заввишки панель дійсно вражає. В основі модуля лежить передова технологія TOPCon (тунельний оксидний пасивований контакт), яка підвищує ефективність за рахунок зниження втрат енергії. Поєднання величезних розмірів і просунутої технології забезпечує потужність у 1750 Вт.

Панель Goldi Solar на офіційній презентації Фото: Скриншот

Цей анонс — частина стратегії з розвитку відновлюваної енергетики в регіоні. Goldi Solar збільшила свої виробничі потужності до 14,7 ГВт і планує подальше розширення. Поставлено за мету налагодити 500 ГВт потужностей до 2030 року, і більш ніж половина із запланованих установок уже функціонують. Компанія активно впроваджує ШІ у виробничі лінії та експортує свою продукцію по всьому світу, зміцнюючи позиції Індії як одного з ключових гравців на світовому ринку.

