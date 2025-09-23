Угроза блэкаута: солнечные и ветровые электростанции массово отключают, в чем причина

Масштабный сбой энергоснабжения из-за преизбытка солнечных панелей может произойти в Бразилии. Национальному оператору прихожится отключать электростанции, когда генерация превышает потребление.

В 2025 году Бразилия дважды едва избежала масштабного отключения света. Первый раз это было в апреле, а второй — 10 августа, в День отца. О сложной ситуации в Бразилии рассказало издание Valor International.

10 августа спрос был низким, а производство солнечной энергии на крышах домов и в малых масштабах достигало рекордных значений. Национальный оператор энергосистемы приказал крупным солнечным электростанциям приостановить работу, чтобы избежать блэкаута. Такие меры принимают с 2023 года после сбоя в энергосети, затронувшего почти все регионы Бразилии.

За последние два десятилетия структура генерации электроэнергии в Бразилии преобразилась благодаря ветровой и солнечной энергии. Сегодня общая установленная мощность солнечных электростанций составляет около 60 ГВт, а ветряных — 35 ГВт.

Днем, когда светит солнце, страна вырабатывает больше электроэнергии, чем может потребить, поэтому солнечные и ветровые электростанции приходится отключать. Вечером же, напротив, потребление резко растет, ведь люди возвращаются с работы, включают телевизоры, компьютеры и другие бытовые приборы, а сеть испытывает большую нагрузку.

Солнечная электростанция Nova Olinda является одной из самых крупных в Бразилии Фото: Скриншот

Энергосеть должна оставаться сбалансированной, чтобы генерация и потребление всегда соответствовали друг другу. Избыточная или недостаточная выработка электроэнергии дестабилизирует сеть, повышая риск отключений.

Чтобы предотвратить отключения электроэнергии, Национальный системный оператор (ONS) использует гидроэлектростанции и тепловые электростанции в вечернее время, когда солнечные уже не вырабатывают энергию, ветряные еще не разогнались — они лучше всего работают ночью. В этот переходный период несет много рисков и приводит к повышению затрат для потребителей.

Сокращение солнечной и ветровой генерации привели к снижению доходов компаний, которые владеют электростанциями. Они не предполагали таких ограничений при планировании проектов.

Однако есть еще одна проблема. Большинство солнечных систем на крышах домов в Бразилии напрямую подключены к распределительным сетям, а оператор их не контролирует и не может отключить в случае необходимости. По прогнозам ONS, к 2029 году под его прямым контролем окажется менее половины установленной мощности страны. Правительство до сих пор ищет способы выйти из этой ситуации с выгодой для всех.

Ранее писали, что солнечные панели грозят массовыми отключениями света и в США. Чтобы сбалансировать перепад мощности вечером, стране приходится запускать угольные и газовые электростанции, а это значительно увеличивает выбросы углекислого газа.

Сообщали также, что Китай может отказаться от солнечных панелей благодаря новой гидроэлектростанции. Каскад плотин с турбинами на реке в Тибете обеспечит стабильную генерацию электроэнергии для нескольких регионов.