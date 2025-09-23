Загроза блекауту: сонячні та вітрові електростанції масово відключають, у чому причина

Масштабний збій енергопостачання через надлишок сонячних панелей може статися в Бразилії. Національному оператору доводиться відключати електростанції, коли генерація перевищує споживання.

У 2025 році Бразилія двічі ледь уникла масштабного відключення світла. Перший раз це було у квітні, а другий — 10 серпня, на День батька. Про складну ситуацію в Бразилії розповіло видання Valor International.

10 серпня попит був низьким, а виробництво сонячної енергії на дахах будинків і в малих масштабах досягало рекордних значень. Національний оператор енергосистеми наказав великим сонячним електростанціям призупинити роботу, щоб уникнути блекауту. Таких заходів вживають із 2023 року після збою в енергомережі, що зачепив майже всі регіони Бразилії.

За останні два десятиліття структура генерації електроенергії в Бразилії змінилася завдяки вітровій та сонячній енергії. Сьогодні загальна встановлена потужність сонячних електростанцій становить близько 60 ГВт, а вітряних — 35 ГВт.

Удень, коли світить сонце, країна виробляє більше електроенергії, ніж може спожити, тому сонячні та вітрові електростанції доводиться відключати. Увечері ж, навпаки, споживання різко зростає, адже люди повертаються з роботи, вмикають телевізори, комп'ютери та інші побутові прилади, а мережа відчуває велике навантаження.

Сонячна електростанція Nova Olinda є однією з найбільших у Бразилії Фото: Скриншот

Енергомережа має залишатися збалансованою, щоб генерація і споживання завжди відповідали одне одному. Надлишкове або недостатнє вироблення електроенергії дестабілізує мережу, підвищуючи ризик відключень.

Щоб запобігти відключенню електроенергії, Національний системний оператор (ONS) використовує гідроелектростанції та теплові електростанції у вечірній час, коли сонячні вже не виробляють енергію, вітряні ще не розігналися — вони найкраще працюють уночі. Цей перехідний період несе багато ризиків і призводить до підвищення витрат для споживачів.

Скорочення сонячної та вітрової генерації призвели до зниження доходів компаній, які володіють електростанціями. Вони не передбачали таких обмежень під час планування проєктів.

Однак є ще одна проблема. Більшість сонячних систем на дахах будинків у Бразилії безпосередньо під'єднані до розподільчих мереж, а оператор їх не контролює і не може відключити в разі потреби. За прогнозами ONS, до 2029 року під його прямим контролем опиниться менше половини встановленої потужності країни. Уряд досі шукає способи вийти з цієї ситуації з вигодою для всіх.

Раніше писали, що сонячні панелі загрожують масовими відключеннями світла і в США. Щоб збалансувати перепад потужності ввечері, країні доводиться запускати вугільні та газові електростанції, а це значно збільшує викиди вуглекислого газу.

Повідомляли також, що Китай може відмовитися від сонячних панелей завдяки новій гідроелектростанції. Каскад гребель із турбінами на річці в Тибеті забезпечить стабільну генерацію електроенергії для кількох регіонів.