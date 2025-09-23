Зачем платить больше: новый Xiaomi превзойдет iPhone 17 Pro Max благодаря одной особенности (фото)

Xiaomi показала технологию Super Pixel, которая дебютирует в грядущем флагмане Xiaomi 17 Pro Max. Она обеспечивает четкость на уровне 2K-экранов, но при этом потребляет меньше энергии, чем 1,5K-панели. Компания опубликовала прямое сравнение со стандартным дисплеем iPhone 17 Pro Max.

Пока конкуренты выбирают между энергоэффективными 1,5K-дисплеями и сверхчетким разрешением 2K, Xiaomi пошла иным путем. В основе Super Pixel лежит идея, что каждый пиксель должен иметь свои независимые красный, зеленый и синий субпиксели, пишет Igeekphone News.

Секрет "суперпикселей"

В традиционных OLED-матрицах для формирования изображения часто используются субпиксели от соседних пикселей, что немного "смазывает" картинку. Технология Super Pixel исправляет этот недостаток, обеспечивая беспрецедентную четкость и резкость. Cогласно тестам, шрифты на экране Xiaomi 17 Pro Max выглядят значительно четче, чем на iPhone 17 Pro Max.

Разница в расположении пикселей на микроскопическом уровне Фото: Xiaomi

Хотя формально разрешение экрана ниже, чем у 2K-панелей, общее количество субпикселей достигает 9,38 миллиона, что сопоставимо с разрешением 2K. Это позволяет добиться такой же четкости, но при этом снизить энергопотребление на 26%. Кроме того, дисплей свежего поколения, созданный по технологии M10, обладает повышенной яркостью и равномерностью свечения.

По словам президента Xiaomi Group Лю Вейбиня, решение отказаться от привычного 2K было рискованным, но оно себя оправдало. После трех лет исследований компании удалось создать технологию, сочетающую в себе лучшие качества экранов с разными разрешениями.

