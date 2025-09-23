Навіщо платити більше: новий Xiaomi перевершить iPhone 17 Pro Max завдяки одній особливості (фото)

Xiaomi показала технологію Super Pixel, яка дебютує в прийдешньому флагмані Xiaomi 17 Pro Max. Вона забезпечує чіткість на рівні 2K-екранів, але при цьому споживає менше енергії, ніж 1,5K-панелі. Компанія опублікувала пряме порівняння зі стандартним дисплеєм iPhone 17 Pro Max.

Поки конкуренти обирають між енергоефективними 1,5K-дисплеями та надчіткою роздільною здатністю 2K, Xiaomi пішла іншим шляхом. В основі Super Pixel лежить ідея, що кожен піксель повинен мати свої незалежні червоний, зелений і синій субпікселі, пише Igeekphone News.

Секрет "суперпікселів"

У традиційних OLED-матрицях для формування зображення часто використовуються субпікселі від сусідніх пікселів, що трохи "змазує" картинку. Технологія Super Pixel виправляє цей недолік, забезпечуючи безпрецедентну чіткість і різкість. Згідно з тестами, шрифти на екрані Xiaomi 17 Pro Max мають значно чіткіший вигляд, ніж на iPhone 17 Pro Max.

Різниця в розташуванні пікселів на мікроскопічному рівні Фото: Xiaomi

Хоча формально роздільна здатність екрана нижча, ніж у 2K-панелей, загальна кількість субпікселів досягає 9,38 мільйона, що можна порівняти з роздільною здатністю 2K. Це дає змогу домогтися такої ж чіткості, але при цьому знизити енергоспоживання на 26%. Крім того, дисплей свіжого покоління, створений за технологією M10, має підвищену яскравість і рівномірність світіння.

За словами президента Xiaomi Group Лю Вейбіня, рішення відмовитися від звичного 2K було ризикованим, але воно себе виправдало. Після трьох років досліджень компанії вдалося створити технологію, що поєднує в собі найкращі якості екранів із різною роздільною здатністю.

