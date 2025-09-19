Новий Xiaomi c величезною батареєю на 6000 мАг і камерою 50 Мп оцінили в 7000 грн (фото)

Xiaomi розширила свій асортимент доступних смартфонів, представивши в Європі новинку Redmi 15C 5G. Модель отримала великий акумулятор і покращений чипсет, зберігши доступну ціну.

Апарат уже з'явився в продажу в кількох європейських країнах і пропонує цікаві характеристики у своєму класі, пише Gizmochina,

Однією з головних особливостей 5G-версії апарату став процесор. Використовується енергоефективний чип MediaTek Dimensity 6300, побудований за 6-нм техпроцесом. Його має вистачати для повсякденних завдань і легких ігор.

Смартфон оснащений великим 6,9-дюймовим дисплеєм IPS LCD з плавною частотою оновлення 120 Гц і роздільною здатністю HD+ (1600x720). Автономність забезпечує значна батарея ємністю 6000 мАг. Підтримується швидка зарядка на 33 Вт, однак, за сучасною традицією, зарядний блок живлення в комплект поставки не входить.

Смартфон Redmi 15C 5G Фото: Xiaomi

Набір камер скромний: є основний фотосенсор на 50 Мп на задній панелі і 8-мегапіксельна селфі-камера у вирізі. Серед інших особливостей вказуються захист від бризок і пилу за стандартом IP64, модуль NFC (у деяких регіонах), роз'єм для навушників 3,5 мм і бічний сканер відбитків пальців. Є дві конфігурації пам'яті: 4/128 ГБ і 4/256 ГБ. Сховище можна розширити за допомогою слота під карту microSD.

Початкова ціна Redmi 15C 5G становить 150 євро (за версію 4/128 ГБ), що еквівалентно приблизно 7300 грн. Однак у продажу в Україні ще доступна 4G-версія того ж смартфона вартістю від 4300 грн. Відрізняється в ній тільки процесор — встановлено старіший Helio G81 Ultra.

