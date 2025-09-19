Новый Xiaomi c огромной батареей на 6000 мАч и камерой 50 Мп оценили в 7000 грн (фото)

Xiaomi расширила свой ассортимент доступных смартфонов, представив в Европе новинку Redmi 15C 5G. Модель получила крупный аккумулятор и улучшенный чипсет, сохранив доступную цену.

Аппарат уже появился в продаже в нескольких европейских странах и предлагает интересные характеристики в своем классе, пишет Gizmochina,

Одной из главных особенностей 5G-версии аппарата стал процессор. Используется энергоэффективный чип MediaTek Dimensity 6300, построенный по 6-нм техпроцессу. Его должно хватать для повседневных задач и легких игр.

Смартфон оснащен большим 6,9-дюймовым дисплеем IPS LCD с плавной частотой обновления 120 Гц и разрешением HD+ (1600x720). Автономность обеспечивает внушительная батарея емкостью 6000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка на 33 Вт, однако, по современной традиции, зарядный блок питания в комплект поставки не входит.

Смартфон Redmi 15C 5G Фото: Xiaomi

Набор камер скромный: в наличии основной фотосенсор на 50 Мп на задней панели и 8-мегапиксельная селфи-камера в вырезе. Среди прочих особенностей указываются защита от брызг и пыли по стандарту IP64, модуль NFC (в некоторых регионах), разъем для наушников 3,5 мм и боковой сканер отпечатков пальцев. Есть две конфигурации памяти: 4/128 ГБ и 4/256 ГБ. Хранилище можно расширить с помощью слота под карту microSD.

Начальная цена Redmi 15C 5G составляет 150 евро (за версию 4/128 ГБ), что эквивалентно примерно 7300 грн. Однако в продаже в Украине еще доступна 4G-версия того же смартфона стоимостью от 4300 грн. Отличается в ней только процессор — установлен более старый Helio G81 Ultra.

