У смартфонов Xiaomi появился конкурент: люди готовы тратить на него сотни тысяч долларов

Китайский производитель бытовой техники Dreame Technology намерен догнать своего главного конкурента – компанию Xiaomi – и собирается выпустить собственный смартфон. Идея кажется вполне успешной – на Dreame Space уже собрались впечатляющие предзаказы.

Смартфон еще не поступил в продажу, но речь идет о предзаказах на миллиарды юаней, пишет gizmochina.com. Миллиард юаней в пересчете по курсу – это 140,5 миллионов долларов, так что интерес к новинке действительно огромный. Тем более, что производитель обещает сделать Dreame Space «непохожим ни на один другой на рынке».

Уже появилась информация, что новый смартфон будет оснащен системой съемки небесных объектов, причем передовые технологии будут сочетаться с удобством повседневного использования. Даже пользователи, живущие в мегаполисах, смогут эффектно заснять ночное небо, облака и даже Млечный Путь.

Компания Dreame заявляет, что сделает акцент на безопасности, надежности и комфорте, и что ее телефон обеспечит «единообразный пользовательский опыт». Похоже, что Dreame сразу ориентируется не на локальный китайский рынок, а на глобальную аудиторию: в частности, она озвучила амбициозную задачу «объединить людей, технологии и будущее».

Ранее Фокус сообщал, что китайский производитель пылесосов выпустит клон Bugatti Chiron. Речь как раз шла о компании Dreame и ее первом электрокаре.

Еще стало известно, что знаменитые китайские "Мавики" может потеснить производитель роботов-пылесосов. Дело в том, что Dreame, которая уже завоевала популярность как производитель бытовой техники, решила освоить и отрасль производства беспилотников.