У смартфонів Xiaomi з'явився конкурент: люди готові витрачати на нього сотні тисяч доларів

Китайський виробник побутової техніки Dreame Technology має намір наздогнати свого головного конкурента — компанію Xiaomi — і збирається випустити власний смартфон. Ідея здається цілком успішною — на Dreame Space вже зібралися вражаючі попередні замовлення.

Смартфон ще не надійшов у продаж, але йдеться про попередні замовлення на мільярди юанів, пише gizmochina.com. Мільярд юанів у перерахунку за курсом — це 140,5 мільйонів доларів, тож інтерес до новинки дійсно величезний. Тим більше, що виробник обіцяє зробити Dreame Space "несхожим на жоден інший на ринку".

Уже з'явилася інформація, що новий смартфон буде оснащений системою зйомки небесних об'єктів, причому передові технології поєднуватимуться зі зручністю повсякденного використання. Навіть користувачі, які живуть у мегаполісах, зможуть ефектно зняти нічне небо, хмари і навіть Чумацький Шлях.

Компанія Dreame заявляє, що зробить акцент на безпеці, надійності та комфорті, і що її телефон забезпечить "однаковий користувацький досвід". Схоже, що Dreame одразу орієнтується не на локальний китайський ринок, а на глобальну аудиторію: зокрема, вона озвучила амбітне завдання "об'єднати людей, технології та майбутнє".

Раніше Фокус повідомляв, що китайський виробник пилососів випустить клон Bugatti Chiron. Мова якраз йшла про компанію Dreame і її перший електрокар.

Ще стало відомо, що знамениті китайські "Мавікі" може потіснити виробник роботів-пилососів. Річ у тім, що Dreame, яка вже завоювала популярність як виробник побутової техніки, вирішила освоїти і галузь виробництва безпілотників.