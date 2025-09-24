Фотографы оценят: на всех телефонах Android скоро появится абсолютно новая функция

Помощник в редактировании фотографий, выпушенный компанией Google специально для новой серии Pixel 10, скоро станет доступным на всех телефонах Android. Функция с простым названием Help me edit даст возможность заметно улучшить ваши снимки.

Пользователям достаточно просто описать, какие изменения они хотят внести на фотографию, пишет phonearena.com. Можно, например, попросить сфокусироваться на объекте съемки, удалить фон, убрать блики, увеличить яркость или даже добавить облака на небо.

При этом новая функция гораздо проще в использовании, чем прочие инструменты для редактирования фотографий. Если вы не знаете точно, что именно хотите изменить, достаточно будет просто команды "Улучшить". Как можно догадаться, для этой функции Google Google использует свой искусственный интеллект Gemini.

Google уже внедряет фото-помощника на все совместимые телефоны Android. В нижней части снимка в приложении Google Фото можно увидеть функцию "Помощь в редактировании". Нажмите "Редактирование" > "Инструменты" и найдите пункт "Помощь в редактировании". Когда вы его найдете, вам будет предложено "Описать необходимые изменения". В нижней части экрана появится окошко, показывающее ход выполнения вашего запроса.

Что касается именно серии Pixel 10, то ранее стало известно, что новым смартфонам Pixel не хватает одной полезной функции, которая могла бы спасти батарею. Речь о Battery Share, которая позволяла пользователям делиться зарядом своего телефона с теми, у кого он разрядился, и даже давала возможность заряжать беспроводные наушники.

Еще Фокус писал о том, какие смартфоны можно купить вместо Google Pixel 10 Pro. Среди них назывался, в частности, флагман Galaxy S25 от Samsung.