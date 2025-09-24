Фотографи оцінять: на всіх телефонах Android скоро з'явиться абсолютно нова функція

Помічник у редагуванні фотографій, випущений компанією Google спеціально для нової серії Pixel 10, скоро стане доступним на всіх телефонах Android. Функція з простою назвою Help me edit дасть можливість помітно поліпшити ваші знімки.

Користувачам достатньо просто описати, які зміни вони хочуть внести на фотографію, пише phonearena.com. Можна, наприклад, попросити сфокусуватися на об'єкті зйомки, видалити фон, прибрати відблиски, збільшити яскравість або навіть додати хмари на небо.

При цьому нова функція набагато простіша у використанні, ніж інші інструменти для редагування фотографій. Якщо ви не знаєте точно, що саме хочете змінити, достатньо буде просто команди "Покращити". Як можна здогадатися, для цієї функції Google Google використовує свій штучний інтелект Gemini.

Google вже впроваджує фото-помічника на всі сумісні телефони Android. У нижній частині знімка в додатку Google Фото можна побачити функцію "Допомога в редагуванні". Натисніть "Редагування" > "Інструменти" і знайдіть пункт "Допомога в редагуванні". Коли ви його знайдете, вам буде запропоновано "Описати необхідні зміни". У нижній частині екрана з'явиться віконце, що показує хід виконання вашого запиту.

Що стосується саме серії Pixel 10, то раніше стало відомо, що новим смартфонам Pixel бракує однієї корисної функції, яка могла б врятувати батарею. Мова про Battery Share, яка дозволяла користувачам ділитися зарядом свого телефону з тими, у кого він розрядився, і навіть давала можливість заряджати бездротові навушники.

Ще Фокус писав про те, які смартфони можна купити замість Google Pixel 10 Pro. Серед них називався, зокрема, флагман Galaxy S25 від Samsung.