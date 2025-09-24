На 70% тяжелее уничтожить: в сети показали необычный и очень прочный БПЛА (видео)

Исследователи из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) в Швейцарии разработали дрон SWIFT с фиксированным крылом, конструкция которого имитирует уникальную структуру головы дятла.

Дрон SWIFT (Shockproof Woodpecker-Inspired Flying Tensegrity) способен выдерживать удары, которые обычно разрушают подобные беспилотники. Вдохновением для разработчиков послужил череп дятла, который чрезвычайно эффективно защищает мозг птицы от ударных повреждений, пишет Interesting Engineering.

Испытания дрона SWIFT

Как отмечают исследователи, природа наделила дятлов жестким клювом, гибкой подъязычной костью, обвивающей череп, и слоем губчатой кости между подъязычной костью и костью черепа. В сочетании с дополнительным свободным пространством вокруг мозга эта система перенаправляет силы удара от чувствительных тканей.

"Эти птицы могут ударять клювом по деревьям 18-22 раза в секунду, подвергая свою голову потрясающим ударам силой в 1200 г при каждом ударе. Для сравнения, примат может получить сотрясение мозга при 100 г и необратимое повреждение мозга при 1000 г", — отметили разработчики в статье для Advanced Robotics Research

В дроне SWIFT эти биологические особенности воссозданы с помощью легких самостабилизирующихся каркасов из жестких и гибких элементов. Углеродные стержни заменили клюв дятла, а изогнутые углеродные полоски служат подъязычной костью. Эластичные тросы выполняют роль губчатого костного слоя, а углеродные пластины, соединенные пластиковыми кронштейнами, имитируют сам череп.

Система сконструирована так, чтобы защищать электронные компоненты дрона, двигатель и пропеллер. Они подвешены во фюзеляже с помощью резиновых тросов, что позволяет им колебаться до 22 сантиметров во время ударов. Конструкция поглощает энергию столкновения, а не передает ее напрямую хрупким компонентам.

У дятлов и других птиц суставы крыльев усилены сетью мягкой, предварительно напряженной соединительной ткани, которая помогает поглощать удары от столкновений с препятствиями.

Учитывая это, дрон SWIFT также получил 12 эластичных тросов и стержней из углеродного волокна, соединяющих каждое крыло с фюзеляжем. Это уменьшает риск отламывания крыльев при ударе и добавляет дополнительный уровень защиты центральным компонентам дрона.

В ходе испытаний оказалось, что БПЛА выдерживает удары на 70% лучше, чем обычные дроны аналогичного размера и веса. Дрон проходил краш-тесты как в помещении, так и на открытом воздухе.

Напомним, ранее ученые из EPFL создали дрон PercHug, вдохновленный бородатой совой, который может закрепиться на любой вертикальной поверхности.

Фокус также сообщал, что исследователи из Японии разработали биогибридный дрон, который использует для навигации чувствительные к запахам антенны шелкопрядов.