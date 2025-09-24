Украина вместе с дронами запустила в Россию много воздушных шаров: как они усилили атаку

Министерство обороны РФ утверждает, что во время атаки украинских беспилотников в ночь на 23 сентября ВСУ использовали много воздушных шаров.

Ранее столь массового применения таких летательных аппаратов россияне не фиксировали. Об этом написало российское агентство РБК, ссылаясь на источники, близкий к Минобороны.

Один из собеседников СМИ сообщил, что воздушных шаров было много, при этом не озвучил предположений об их предназначении или тактико-технических характеристиках. Лишь отметил: "в них нет никакой точности".

Как предполагает российское издание Meduza, воздушные шары могли нести метеозонды или другое оборудование. Как правило, это наполненные гелием латексные сферы диаметром в несколько метров на высоте уровня моря, которые расширяются, поднимаясь выше.

Такие средства и российские, и украинские войска ранее неоднократно использовали для обмана систем противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационных станций. Каждый радар может отслеживать ограниченное количество объектов, для примера, зенитно-ракетный комплекс "С-300" одновременно фиксирует не больше 65 целей. Когда таких объектов больше, даже если они безобидные — система перегружается, а ракета или ударный дрон может преодолеть защиту и поразить условный завод или аэродром.

Кроме того, для отслеживания целей система ПВО должна работать в активном режиме (то есть включить радары), что позволяет противнику обнаружить, где расположены радиолокационные средства по излучению сигналов. Благодаря этой информации можно построить для дронов маршруты через участки, которые радары не "видят".

Чтобы перегружать системы ПВО, воздушные шары оборудуются уголковыми отражателями из металла, искажающими и увеличивающими их отражающую поверхность в радиодиапазоне. Обычно это тетраэдры или октаэдры, которые отражают луч активного радиолокатора строго в обратном направлении. Так радары показывают воздушные шары как объекты гораздо большего размера.

Экс-министр обороны Украины Алексей Резников показал угловой отражатель Фото: Twitter

Обычно воздушные шары не оснащаются двигателями, а перемещаются вместе с потоками воздуха. Военные могут эффективно их применять лишь в том случае, если ветер дует в сторону противника. Как показывает метеоролический сервис Ventusky, в ночь на 23 сентября северо-восточный ветер со скоростью 9-15 м/c мог направить аппараты с гелием из Черниговской и Сумской областей Украины в сторону Брянска, Курска, Тулы, Рязани и Москвы.

В 2024 году писали, как ВСУ используют воздушные шары в войне против России. Судя по фотографиям, опубликованным россиянами, они несут боеприпасы и емкости с зажигательной смесью. Кроме того, шары оснащены GPS-трекерами, показывающими, где ВС РФ их збили. Канадский эксперт считает, что такие средства не наносят значительного ущерба, но создают много неудобств, а также собирают важную информацию, которая помогает планировать атаки дальнобойных беспилотников.

В мае 2025 года стало известно, что украинская компания Aerobavovna разработала новую модель аэростатов для ВСУ. На них размещают системы радиоэлектронной борьбы, разведки и ретрансляторы сигналов для дронов.

В феврале 2023 года российские воздушные шары обнаружили в Киевской области. Они несли уголковые отражатели и радиолокационные станции, чтобы выслеживать дорогостоящие средства ПВО Украины.