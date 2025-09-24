В Индонезии отказываются от солнечных панелей: что с ними не так и причем тут США (фото)

Индонезия, крупнейший в мире экспортер угля, находится в центре геополитического противостояния США и Китая. Энергетическое будущее страны во многом зависит от мировых лидеров, и солнечные панели оказались под угрозой.

Страна стоит перед выбором: принять китайскую модель с быстрыми, но экологически небезупречными "зелеными" проектами, либо американский подход с поставками газа, способный на десятилетия закрепить зависимость от ископаемого топлива, пишет Tech Xplore.

Два возможных пути

Китай активно инвестирует в индонезийскую возобновляемую энергетику — от солнечных панелей до производства электромобилей. Только за последний год подписали соглашения на десятки миллиардов долларов. Китайские компании строят быстро: например, солнечный парк на 100 МВт был возведен всего за семь месяцев.

Правда, у такой скорости развертывания мощностей есть и обратная сторона. Большинство проектов от КНР, особенно в сфере добычи никеля для аккумуляторов, сопровождаются серьезным экологическим ущербом. Шахты нуждаются в собственных угольных электростанциях, загрязняющих воздух и воду. По подсчетам аналитиков, к 2030 году урон экономике от таких проектов составит $3,4 млрд, а число смертей, связанных с загрязнением, достигнет 5000 в год.

С другой стороны, США и другие западные страны предложили Индонезии $20 млрд в рамках программы "Партнерство для справедливого энергетического перехода" (JETP), чтобы помочь ей отказаться от угля. Однако инициатива фактически провалилась: было выделено всего 6% от обещанной суммы, а после выхода США из проекта его будущее выглядит туманно.

Вместо "зеленых" технологий США активно продвигают свой сжиженный природный газ (СПГ) в качестве альтернативы углю. Ресурс экологически чище угля, но все равно оставляет страну в зависимости от ископаемого топлива и может замедлить переход на по-настоящему возобновляемые источники.

В итоге Индонезия оказалась на распутье. Она продолжает строить новые угольные электростанции, в том числе для питания никелевых заводов, которые производят сырье для аккумуляторов. А развивать солнечную энергетику становится труднее в условиях западного давления, стимулирующего переходить на газ.

