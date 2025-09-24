В Індонезії відмовляються від сонячних панелей: що з ними не так і до чого тут США (фото)

Індонезія, найбільший у світі експортер вугілля, перебуває в центрі геополітичного протистояння США і Китаю. Енергетичне майбутнє країни багато в чому залежить від світових лідерів, і сонячні панелі опинилися під загрозою.

Країна стоїть перед вибором: прийняти китайську модель зі швидкими, але екологічно небездоганними "зеленими" проєктами, або американський підхід із поставками газу, здатний на десятиліття закріпити залежність від викопного палива, пише Tech Xplore.

Два можливі шляхи

Китай активно інвестує в індонезійську відновлювану енергетику — від сонячних панелей до виробництва електромобілів. Тільки за останній рік підписали угоди на десятки мільярдів доларів. Китайські компанії будують швидко: наприклад, сонячний парк на 100 МВт було зведено всього за сім місяців.

Щоправда, у такої швидкості розгортання потужностей є і зворотний бік. Більшість проєктів від КНР, особливо у сфері видобутку нікелю для акумуляторів, супроводжуються серйозним екологічним збитком. Шахти потребують власних вугільних електростанцій, що забруднюють повітря і воду. За підрахунками аналітиків, до 2030 року збитки економіці від таких проєктів становитимуть $3,4 млрд, а кількість смертей, пов'язаних із забрудненням, сягне 5000 на рік.

З іншого боку, США та інші західні країни запропонували Індонезії $20 млрд у рамках програми "Партнерство для справедливого енергетичного переходу" (JETP), щоб допомогти їй відмовитися від вугілля. Однак ініціатива фактично провалилася: було виділено лише 6% від обіцяної суми, а після виходу США з проєкту його майбутнє виглядає туманно.

Вугільний завод в Індонезії Фото: Tech Xplore

Замість "зелених" технологій США активно просувають свій скраплений природний газ (СПГ) як альтернативу вугіллю. Ресурс екологічно чистіший за вугілля, але все одно залишає країну залежною від викопного палива і може сповільнити перехід на по-справжньому поновлювані джерела.

У підсумку Індонезія опинилася на роздоріжжі. Вона продовжує будувати нові вугільні електростанції, зокрема для живлення нікелевих заводів, які виробляють сировину для акумуляторів. А розвивати сонячну енергетику стає важче в умовах західного тиску, що стимулює переходити на газ.

Раніше Фокус повідомляв, що скоро сонячні панелі стануть зовсім дешевими. Індійські вчені вирішили дві головні проблеми сонячних батарей — високу вартість і брак місця. Нове рішення ефективно вловлює світло навіть на невеликих площах на кшталт дахів компактних будинків.