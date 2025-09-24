Солнечным панелям нашли применение в "секретном" гаджете: зачем он следит за солнцем (фото)

Китайская компания Baseus выпустила уличную камеру видеонаблюдения S2 с поворотной солнечной панелью. Модуль автоматически "следит" за положением солнца, не нуждаясь в проводном питании.

Related video

Новинку презентовали на выставке IFA 2025. Это полностью автономная система видеонаблюдения с аккумулятором на 7800 мАч. Элемент заряжается от солнечной батареи, которая с помощью умного механизма поворачивается на 40 градусов влево и вправо, следуя за движением солнца, пишет TechRadar.

Помимо уникальной системы питания, камера обладает и другими преимуществами. Она записывает видео в 4K-разрешении и хранит его локально на карте памяти microSD до 256 ГБ, что избавляет от необходимости платить за облачное хранилище — такую опцию часто предлагают конкуренты.

Встроенная система распознавания лиц (которая, по словам обозревателей, пока работает не идеально) позволяет отличать членов семьи от незнакомцев и отправлять соответствующие уведомления о незваных посетителях. А сочетание PIR- и радарного датчиков движения на 99% сокращает количество ложных срабатываний, вызванных, например, качающимися ветками деревьев.

Baseus Security S2 Фото: TechRadar

Камера защищена от воды и пыли по стандарту IP67 и может работать при температурах от -20°C до 50°C. В тестах она показала себя отлично: после недели дождей заряд батареи упал до 85%, но всего четыре солнечных дня вернули его к 96%. А значит, можно в принципе не переживать о зарядке от розетки.

Стоимость Baseus Security S2 в США составляет $129. Хоть это и не самая дешевая камера на рынке, отсутствие ежемесячной подписки на фирменные сервисы делает ее выгодной в долгосрочной перспективе.

Раньше Фокус писал, что бум на солнечные панели может обернуться большими проблемами. В Австралии наблюдается беспрецедентный всплеск установки аккумуляторных батарей для жилых домов, которые позволяют накапливать солнечную энергию и экономить на электроэнергии.