Сонячним панелям знайшли застосування в "секретному" гаджеті: навіщо він стежить за сонцем (фото)

Китайська компанія Baseus випустила вуличну камеру відеоспостереження S2 з поворотною сонячною панеллю. Модуль автоматично "стежить" за положенням сонця, не потребуючи дротового живлення.

Related video

Новинку презентували на виставці IFA 2025. Це повністю автономна система відеоспостереження з акумулятором на 7800 мАг. Елемент заряджається від сонячної батареї, яка за допомогою розумного механізму повертається на 40 градусів вліво і вправо, слідуючи за рухом сонця, пише TechRadar.

Крім унікальної системи живлення, камера має й інші переваги. Вона записує відео в 4K-роздільній здатності і зберігає його локально на карті пам'яті microSD до 256 ГБ, що позбавляє від необхідності платити за хмарне сховище — таку опцію часто пропонують конкуренти.

Вбудована система розпізнавання облич (яка, за словами оглядачів, поки працює не ідеально) дає змогу відрізняти членів сім'ї від незнайомців і надсилати відповідні повідомлення про непроханих відвідувачів. А поєднання PIR- і радарного датчиків руху на 99% скорочує кількість помилкових спрацьовувань, викликаних, наприклад, хитливими гілками дерев.

Baseus Security S2 Фото: TechRadar

Камера захищена від води і пилу за стандартом IP67 і може працювати при температурах від -20°C до 50°C. У тестах вона показала себе відмінно: після тижня дощів заряд батареї впав до 85%, але лише чотири сонячних дні повернули його до 96%. А значить, можна в принципі не переживати про зарядку від розетки.

Вартість Baseus Security S2 у США становить $129. Хоч це і не найдешевша камера на ринку, відсутність щомісячної підписки на фірмові сервіси робить її вигідною в довгостроковій перспективі.

Раніше Фокус писав, що бум на сонячні панелі може обернутися великими проблемами. В Австралії спостерігається безпрецедентний сплеск встановлення акумуляторних батарей для житлових будинків, які дають змогу накопичувати сонячну енергію та економити на електроенергії.