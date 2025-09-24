В Китае массово отключают солнечные панели: почему они стали проблемой (фото)

Китайская провинция Шаньдун, мировой лидер по производству солнечной энергии, столкнулась с неожиданной проблемой — переизбытком электричества. В результате власти вынуждены отказываться от панелей, а цены на энергию уходят в минус. Теперь регион планирует ускорить развитие ветряной и атомной энергетики.

Шаньдун — это настоящий гигант в сфере солнечной энергетики. Если бы это была отдельная страна, она занимала бы шестое место в мире по мощностям, опережая многие европейские государства. С 2020 по 2025 год мощность солнечных электростанций в провинции выросла с 23 до 85 гигаватт, в основном за счет массовой установки панелей на крышах, пишет Bloomberg.

Однако этот бум привел к кризису перепроизводства. Вся эта энергия вырабатывается в середине дня, когда спрос не так высок, что перегружает электросети. Первые прецеденты зафиксировали еще в 2023 году, когда владельцев панелей попросили отключить их от сети во время новогодних праздников, когда предложение превысило спрос. Вскоре после этого местные цены на электричество стали отрицательными — поставщикам приходилось доплачивать, чтобы их энергию использовали.

Ветрогенерация стала одной из альтернатив солнечным панелям в Китае Фото: unsplash.com

Теперь власти провинции ищут выход из ситуации. Во-первых, они планируют оптимизировать энергобаланс, ускорив развитие ветряной и атомной энергетики. Их преимущество по сравнению с солнцем состоит в том, что электричество генерируется в разное время суток. Во-вторых, они стимулируют потребление в дневные часы, снижая тарифы, и одновременно развивают системы хранения энергии — аккумуляторы, которые могут накапливать излишки и отдавать их вечером.

Эта ситуация доказывает, что бесконтрольный рост мощностей возобновляемой энергетики — это не панацея. Без умного управления сетями, развертывания систем хранения и диверсификации источников даже "зеленые" технологии могут стать проблемой.

