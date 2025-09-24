У Китаї масово відключають сонячні панелі: чому вони стали проблемою (фото)

Китайська провінція Шаньдун, світовий лідер з виробництва сонячної енергії, зіткнулася з несподіваною проблемою — надлишком електрики. У результаті влада змушена відмовлятися від панелей, а ціни на енергію йдуть у мінус. Тепер регіон планує прискорити розвиток вітряної та атомної енергетики.

Шаньдун — це справжній гігант у сфері сонячної енергетики. Якби це була окрема країна, вона посідала б шосте місце у світі за потужностями, випереджаючи багато європейських держав. Із 2020 до 2025 року потужність сонячних електростанцій у провінції зросла з 23 до 85 гігават, переважно завдяки масовому встановленню панелей на дахах, пише Bloomberg.

Однак цей бум призвів до кризи перевиробництва. Уся ця енергія виробляється в середині дня, коли попит не такий високий, що перевантажує електромережі. Перші прецеденти зафіксували ще 2023 року, коли власників панелей попросили відключити їх від мережі під час новорічних свят, коли пропозиція перевищила попит. Незабаром після цього місцеві ціни на електрику стали від'ємними — постачальникам доводилося доплачувати, щоб їхню енергію використовували.

Вітрогенерація стала однією з альтернатив сонячним панелям у Китаї Фото: unsplash.com

Тепер влада провінції шукає вихід із ситуації. По-перше, вона планує оптимізувати енергобаланс, прискоривши розвиток вітряної та атомної енергетики. Їхня перевага порівняно з сонцем полягає в тому, що електрика генерується в різний час доби. По-друге, вони стимулюють споживання в денні години, знижуючи тарифи, і водночас розвивають системи зберігання енергії — акумулятори, які можуть накопичувати надлишки і віддавати їх увечері.

Ця ситуація доводить, що безконтрольне зростання потужностей відновлюваної енергетики — це не панацея. Без розумного управління мережами, розгортання систем зберігання та диверсифікації джерел навіть "зелені" технології можуть стати проблемою.

