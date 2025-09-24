Включите это сейчас: эксперты назвали 10 самых полезных функций iOS 26 (фото)

В новой операционной системе iOS 26 нашли сотни нововведений, но не все из них одинаково полезны. Вот десять самых важных опций, делающих удобнее повседневную эксплуатацию iPhone.

Релиз iOS 26 для актуальных устройств состоялся на прошлой неделе. Эксперты издания MacRumors собрали наиболее заметные и практичные "фишки" свежего обновления.

Фильтрация спама

iOS 26 научилась на системном уровне отсеивать не только спам-сообщения, но и нежелательные звонки, включая вызовы по FaceTime и голосовую почту. Теперь весь мусор — от фейковых предложений о работе до подозрительных ссылок — будет автоматически попадать в отдельную папку "Спам", не отвлекая вас уведомлениями.

Автоответчик в iOS 26 на базе ИИ Фото: macrumors.com

Проверка звонков

Для входящих вызовов с незнакомых номеров Siri теперь способна выступить в роли личного "ИИ-секретаря". Она спросит у звонящего, кто он и по какому вопросу обращается, а затем передаст эту информацию пользователю в виде текста на экране. На основе отчета можно решить, стоит ли отвечать, не вступая в разговор с потенциальными мошенниками.

Виджеты на экране блокировки

Виджеты на локскрине стали удобнее: их можно размещать не только под часами, но и в нижней части экрана. Это небольшое изменение позволяет лучше видеть обои и не перегружать верхнюю часть экрана. Позиция виджетов способна меняться динамически, подстраиваясь под изображение на обоях: они автоматически занимают пустую часть обоев.

Исчезающие панели навигации

В Safari, Apple Music, Подкастах и других приложениях нижняя панель навигации автоматически "прячется" при прокрутке, освобождая больше места для контента. В Safari, например, она превращается в тонкую полоску с адресом сайта. Чтобы вернуть панель, достаточно прокрутить страницу немного вверх.

Анализ скриншотов Visual Intelligence Фото: macrumors.com

Анализ содержимого экрана от ИИ

Функция Visual Intelligence теперь взаимодействует не только с камерой, но и с тем, что у вас на дисплее. Сделав скриншот, вы можете попросить ИИ кратко пересказать, что изображено, перевести текст с картинки, прочесть его вслух, задать ассистенту ChatGPT вопрос по контенту или найти предмет в Google. Инструмент значительно ускоряет работу с информацией.

Краткий пересказ голосовой почты

Алгоритмы Apple Intelligence научились анализировать длинные голосовые сообщения и выдавать их краткое содержание в виде текста. Так можно быстро понять суть, не тратя время на прослушивание всего сообщения целиком, что особенно пригодится в деловых переписках.

Копирование сообщений в Messages Фото: macrumors.com

Копирование части сообщения

В iMessage наконец-то можно скопировать не все сообщение целиком, а только его часть. Достаточно длительного нажатия по "островку", после которого появляется опция "Выбрать текст". Она вызывает ползунки для выделения нужного фрагмента — например, номера телефона, адреса или ссылки.

Настраиваемая отсрочка будильника

Стандартные 9 минут отсрочки будильника ушли в прошлое. Теперь можно самому выбирать, на сколько отложить сигнал после пробуждения — от 1 до 15 минут. При этом сама кнопка отсрочки стала огромной, что удобно, пусть и несколько "подначивает" использовать функцию чаще, чтобы дремать.

Перевод в реальном времени

В любом чате iMessage можно включить функцию перевода текста в реальном времени. Система будет автоматически переводить сообщения с поддерживаемых языков (пока их девять, но русского и украинского, к сожалению, нет). Аналогичная функция появилась и для звонков, где ИИ-голос будет озвучивать перевод (доступна через стандартный "Телефон" и сервис FaceTime).

Кастомные фоновые картинки для чатов в "Сообщениях" Фото: macrumors.com

Фоны чатов в "Сообщениях"

В любом чате теперь можно установить свое фоновое изображение, которое будет видно всем участникам. Это приятное нововведение для кастомизации групповых переписок.

