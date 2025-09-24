Увімкніть це зараз: експерти назвали 10 найкорисніших функцій iOS 26 (фото)

У новій операційній системі iOS 26 знайшли сотні нововведень, але не всі з них однаково корисні. Ось десять найважливіших опцій, що роблять зручнішою повсякденну експлуатацію iPhone.

Реліз iOS 26 для актуальних пристроїв відбувся минулого тижня. Експерти видання MacRumors зібрали найпомітніші та найпрактичніші "фішки" свіжого оновлення.

Фільтрація спаму

iOS 26 навчилася на системному рівні відсіювати не тільки спам-повідомлення, а й небажані дзвінки, включно з викликами по FaceTime і голосовою поштою. Тепер усе сміття — від фейкових пропозицій про роботу до підозрілих посилань — буде автоматично потрапляти в окрему папку "Спам", не відволікаючи вас повідомленнями.

Автовідповідач в iOS 26 на базі ШІ Фото: macrumors.com

Перевірка дзвінків

Для вхідних викликів з незнайомих номерів Siri тепер здатна виступити в ролі особистого "ШІ-секретаря". Вона запитає у абонента, хто він і з якого питання звертається, а потім передасть цю інформацію користувачеві у вигляді тексту на екрані. На основі звіту можна вирішити, чи варто відповідати, не вступаючи в розмову з потенційними шахраями.

Віджети на екрані блокування

Віджети на локскрині стали зручнішими: їх можна розміщувати не тільки під годинником, а й у нижній частині екрана. Ця невелика зміна дає змогу краще бачити шпалери і не перевантажувати верхню частину екрана. Позиція віджетів здатна змінюватися динамічно, підлаштовуючись під зображення на шпалерах: вони автоматично займають порожню частину шпалер.

Зникаючі панелі навігації

У Safari, Apple Music, Подкастах та інших додатках нижня панель навігації автоматично "ховається" при прокручуванні, звільняючи більше місця для контенту. У Safari, наприклад, вона перетворюється на тонку смужку з адресою сайту. Щоб повернути панель, достатньо прокрутити сторінку трохи вгору.

Аналіз скріншотів Visual Intelligence Фото: macrumors.com

Аналіз вмісту екрана від ШІ

Функція Visual Intelligence тепер взаємодіє не тільки з камерою, але і з тим, що у вас на дисплеї. Зробивши скріншот, ви можете попросити ШІ стисло переказати, що зображено, перекласти текст із картинки, прочитати його вголос, поставити асистенту ChatGPT запитання щодо контенту або знайти предмет у Google. Інструмент значно прискорює роботу з інформацією.

Короткий переказ голосової пошти

Алгоритми Apple Intelligence навчилися аналізувати довгі голосові повідомлення і видавати їх короткий зміст у вигляді тексту. Так можна швидко зрозуміти суть, не витрачаючи час на прослуховування всього повідомлення цілком, що особливо стане в пригоді в ділових листуваннях.

Копіювання повідомлень у Messages Фото: macrumors.com

Копіювання частини повідомлення

В iMessage нарешті можна скопіювати не все повідомлення цілком, а тільки його частину. Досить тривалого натискання по "острівцю", після якого з'являється опція "Вибрати текст". Вона викликає повзунки для виділення потрібного фрагмента — наприклад, номера телефону, адреси або посилання.

Настроюється відстрочка будильника, що налаштовується

Стандартні 9 хвилин відстрочки будильника відійшли в минуле. Тепер можна самому вибирати, на скільки відкласти сигнал після пробудження — від 1 до 15 хвилин. При цьому сама кнопка відтермінування стала величезною, що зручно, нехай і дещо "підбиває" використовувати функцію частіше, щоб дрімати.

Переклад у реальному часі

У будь-якому чаті iMessage можна ввімкнути функцію перекладу тексту в реальному часі. Система автоматично перекладатиме повідомлення з підтримуваних мов (поки їх дев'ять, але російської та української, на жаль, немає). Аналогічна функція з'явилася і для дзвінків, де АІ-голос озвучуватиме переклад (доступна через стандартний "Телефон" і сервіс FaceTime).

Кастомні фонові картинки для чатів у "Повідомленнях" Фото: macrumors.com

Фони чатів у "Повідомленнях"

У будь-якому чаті тепер можна встановити своє фонове зображення, яке буде видно всім учасникам. Це приємне нововведення для кастомізації групових листувань.

