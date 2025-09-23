Простий трюк допоможе врятувати батарею iPhone, однак виконати його зможе не кожен

Тепер у смартфонів Apple є розумна функція, яка дає змогу продовжити термін служби акумулятора. Щоправда, вона доступна не на всіх моделях iPhone, а тільки на нових.

Функція Adaptive Power з'явилася всього близько тижня тому, повідомляє The Sun. Її додали в оновлення iOS 26, що вийшло 14 вересня, і вона вже стала доступною на новій партії смартфонів iPhone 17, яку Apple випустила в продаж 19 вересня.

Після увімкнення Adaptive Power проаналізує, як ви використовуєте свій смартфон, а потім зробить прогнози щодо того, чи знадобиться вам більше часу роботи від батареї в певний день. Коли ви споживаєте енергії більше, ніж зазвичай, функція Adaptive Power буде автоматично продовжувати термін служби батареї.

Як уточнили в компанії Apple, ця функція навіть автоматично ввімкне режим енергозбереження, коли рівень заряду батареї впаде до 20%.

Втім, оцінити нову функцію зможуть не всі власники гаджетів Apple. А тим, кому вона все-таки дістанеться, доведеться підключати її вручну.

За замовчуванням Adaptive Power увімкнено тільки на смартфонах нової лінійки — iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro і iPhone 17 Pro Max.

Вручну нову функцію треба буде вмикати на таких телефонах:

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max.

Якщо у вас старіший iPhone, у вас цієї функції не буде, навіть якщо ви оновилися до iOS 26.

Ще варто зазначити, що Adaptive Power необхідно не менше семи днів, щоб вивчити ваші звички, тож вона запрацює не миттєво.

Нагадаємо, що на презентації 9 вересня 2025 року Apple показала iPhone 17 і 17 Pro зі збільшеною батареєю і повністю новим дизайном.

Також стало відомо, що нова iOS 26 нещадно садить батарею і уповільнює смартфон. Але в службі підтримки Apple запевнили, що це нормально під час встановлення нового ПЗ.