Простой трюк поможет спасти батарею iPhone, однако проделать его сможет не каждый

Теперь у смартфонов Apple есть умная функция, которая позволяет продлить срок службы аккумулятора. Правда, она доступна не на всех моделях iPhone, а только на новых.

Функция Adaptive Power появилась всего около недели назад, сообщает The Sun. Она была добавлена в обновление iOS 26, вышедшее 14 сентября и уже стала доступна на новой партии смартфонов iPhone 17, которую Apple выпустила в продажу 19 сентября.

Новая функция Adaptive Power (скриншот) Фото: The Sun

После включения Adaptive Power проанализирует, как вы используете свой смартфон, а затем сделает прогнозы насчет того, понадобится ли вам больше времени работы от батареи в определенный день. Когда вы потребляете энергии больше обычного, функция Adaptive Power будет автоматически продлевать срок службы батареи.

Как уточнили в компании Apple, эта функция даже автоматически включит режим энергосбережения, когда уровень заряда батареи упадет до 20%.

Впрочем, оценить новую функцию смогут не все владельцы гаджетов Apple. А тем, кому она все-таки достанется, придется подключать ее вручную.

По умолчанию Adaptive Power включена только на смартфонах новой линейки – iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

Вручную новую функцию надо будет включать на таких телефонах:

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max.

Если у вас более старый iPhone, у вас этой функции не будет, даже если вы обновились до iOS 26.

Еще стоит отметить, что Adaptive Power необходимо не менее семи дней, чтобы изучить ваши привычки, так что она заработает не мгновенно.

Напомним, что на презентации 9 сентября 2025 года Apple показала iPhone 17 и 17 Pro с увеличенной батареей и полностью новым дизайном.

Также стало известно, что новая iOS 26 нещадно садит батарею и замедляет смартфон. Но в службе поддержки Apple заверили, что это нормально при установке нового ПО.