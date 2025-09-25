Прощайте, ветряные турбины: в Китае энергию добывает дирижабль мегаваттной мощности (фото)

Дирижабль S1500 собирает энергию высотных реактивных струй воздуха, сокращая расходы и расход материалов на строительство по сравнению с традиционными ветряками.

Related video

Плавучая ветряная турбина S1500 была успешно протестирована в Хами, Синьцзян (Китай). Конструкцию собирали прямо на месте — в пустыне, — в условиях сильного ветра, пишет interestingengineering.com.

Как работает воздушный ветрогенератор S1500

S1500 — это система мегаваттной мощности, созданная инженерами компании Beijing SAWES Energy Technology Co. Она имеет около 60 м в длину, 40 м в ширину и 40 м в высоту и на сегодняшний день является самым большим воздушным ветрогенератором.

В отличие от лопастных турбин, S1500 не требует башни и фундамента. Это сокращает расходы на материалы на 40% и расходы на электроэнергию на 30%. Сбор и развертывание занимают всего несколько часов, что делает дирижабль пригодным для использования в ветренной местности, например, в пустынях, на островах.

S1500 располагает аэродинамическим профилем и кольцевым крылом, которые вместе образуют воздуховод. Внутри этого воздуховода расположены 12 турбогенераторных установок, каждая мощностью 100 кВт. Роторы улавливают устойчивый высотный ветер и преобразуют его в электричество. Энергия передается на землю по тросу.

Дирижабль-"ветряк" S500 Фото: Xinhua

Разработчики обеспечили устойчивость аэростата благодаря сверхлегким генераторам и длинным высоковольтным тросам. Прежде чем запустить S1500, инженеры тестировали прототипы. Так, в 2024 году был запущен в воздух дирижабль S500. Его подняли на высоту 500 м в провинции Хубэй. Он смог вырабатывать более 50 кВт. В том же году тестировали и модель S1000 на высоте около 1000 м. Его мощность составила 100 кВт.

Почему S1500 эффективнее ветряков

Ветры, улавливаемые на высоте от 500 до 10 000 м, сильнее и устойчивее, чем приземные. По этой причине воздушный ветрогенератор может работать эффективнее, чем ветряные турбины. Дело в том, что когда скорость ветра удваивается, переносимая им энергия увеличивается в 8 раз, скорость — в 3 раза, и в итоге можно получить в 27 раз больше энергии, утверждают разработчики.

"Этот экспоненциальный рост показывает, почему высотные турбины, такие как S1500, могут генерировать гораздо больше энергии, чем обычные наземные системы", — говорится в материале.

Ранее мы писали, что Китай запускает инновационный дирижабль-"ветряк". Китай проводит летные испытания воздушной системы производства энергии S500, которая выглядит как дирижабль и генерирует энергию, как турбина.