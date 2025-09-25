Прощавайте, вітряні турбіни: у Китаї енергію видобуває дирижабль мегаватної потужності (фото)

Дирижабль S1500 збирає енергію висотних реактивних струменів повітря, скорочуючи витрати і витрату матеріалів на будівництво порівняно з традиційними вітряками.

Плавуча вітряна турбіна S1500 була успішно протестована в Хамі, Сіньцзян (Китай). Конструкцію збирали прямо на місці — в пустелі, — в умовах сильного вітру, пише interestingengineering.com.

Як працює повітряний вітрогенератор S1500

S1500 — це система мегаватної потужності, створена інженерами компанії Beijing SAWES Energy Technology Co. Вона має близько 60 м завдовжки, 40 м завширшки та 40 м заввишки і на сьогоднішній день є найбільшим повітряним вітрогенератором.

На відміну від лопатевих турбін, S1500 не потребує вежі та фундаменту. Це скорочує витрати на матеріали на 40% і витрати на електроенергію на 30%. Збір і розгортання займають лише кілька годин, що робить дирижабль придатним для використання у вітряній місцевості, наприклад, у пустелях, на островах.

S1500 має аеродинамічний профіль і кільцеве крило, які разом утворюють повітропровід. Усередині цього повітропроводу розташовані 12 турбогенераторних установок, кожна потужністю 100 кВт. Ротори вловлюють стійкий висотний вітер і перетворюють його на електрику. Енергія передається на землю по тросу.

Дирижабль-"вітряк" S500 Фото: Xinhua

Розробники забезпечили стійкість аеростата завдяки надлегким генераторам і довгим високовольтним тросам. Перш ніж запустити S1500, інженери тестували прототипи. Так, у 2024 році було запущено в повітря дирижабль S500. Його підняли на висоту 500 м у провінції Хубей. Він зміг виробляти понад 50 кВт. Того ж року тестували і модель S1000 на висоті близько 1000 м. Його потужність склала 100 кВт.

Чому S1500 ефективніший за вітряки

Вітри, що вловлюються на висоті від 500 до 10 000 м, сильніші та стійкіші, ніж приземні. З цієї причини повітряний вітрогенератор може працювати ефективніше, ніж вітряні турбіни. Річ у тім, що коли швидкість вітру подвоюється, енергія, яку він переносить, збільшується у 8 разів, швидкість — у 3 рази, і в підсумку можна отримати у 27 разів більше енергії, стверджують розробники.

"Це експоненціальне зростання показує, чому висотні турбіни, такі як S1500, можуть генерувати набагато більше енергії, ніж звичайні наземні системи", — йдеться в матеріалі.

Раніше ми писали, що Китай запускає інноваційний дирижабль-"вітряк". Китай проводить льотні випробування повітряної системи виробництва енергії S500, яка виглядає як дирижабль і генерує енергію, як турбіна.