Без солнечных панелей: черные сферы в пустыне собирают энергию солнца 175 МВт*ч (фото)

Проект Unexpected Scenarios предлагает устройства для получения энергии и генерации тепла в пустыне. Он может выдавать 175 МВт*ч в год.

Команда проекта Unexpected Scenarios ("Неожиданные сценарии") предложила инновационный способ сбора и хранения солнечной энергии в условиях высокой радиации. Забор происходит с помощью теплового двигателя Стирлинга, улавливающего тепло, которое затем преобразуется в энергию, пишет ecoticias.com.

Поверхность солнечных сфер содержит отражатели и поглотители, что обеспечивает максимальную концентрацию солнечного света на центральном приемнике. Их изогнутая форма обеспечивает максимальный сбор солнечного тепла, способствует снижению тепловых потерь и обеспечивает эффективную работу двигателя Стирлинга в течение 24 ч.

Надувная сфера для проведения мероприятий Фото: Unexpected Scenarios

Солнечные сферы и водород

Главное отличие этой системы от традиционных солнечных электростанций в том, что она использует реакторы на гидриде кальция, позволяющие хранить водородную энергию. Вся собранная тепловая энергия преобразуется в избыточную энергию, которая может быть пущена в ход или сохранена посредством реакции, приводящей к образованию водорода. Водород связывается с кальцием, образуя гидрид кальция. При отсутствии солнечной энергии гидрид кальция выделяет газообразный водород. Этот водород, в свою очередь, генерирует электричество или тепло, обеспечивая энергией по мере необходимости.

Сферы для сбора энергии и тепла Фото: Unexpected Scenarios

Такая двухуровневая система хранения работает на базе тепловой инерции и химическом хранении водорода, что дает ей возможность быть независимой от сети, подчеркивают авторы материала.

Разработчики утверждают, что солнечные сферы могут улавливать 99,96% солнечной энергии. Они акцентируют также на том, что их система не использует воду для охлаждения. Это делает ее идеальным решением для пустынной местности и засушливых регионов, способным вырабатывать 175 МВт*ч в год.

Люди внутри сферы для мероприятий Фото: Unexpected Scenarios

Что такое тепловой двигатель Стирлинга

Это двигатель внешнего сгорания, преобразующий тепловую энергию в механическую работу за счет периодического нагрева и охлаждения газа в определенном объеме. Он отличается от двигателей внутреннего сгорания тем, что источник тепла находится снаружи, а не внутри двигателя. Двигатели Стирлинга могут использовать практически любой источник тепла, обладают высоким КПД и экологичностью, что делает их подходящими для использования на подводных лодках, в космических кораблях и для когенерации

Ранее мы сообщали, что в Китае энергию добывает дирижабль мегаваттной мощности. Дирижабль S1500 собирает энергию высотных реактивных струй воздуха, сокращая расходы и расход материалов на строительство по сравнению с традиционными ветряками.