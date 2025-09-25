Без сонячних панелей: чорні сфери в пустелі збирають енергію сонця 175 МВт*год (фото)

Проєкт Unexpected Scenarios пропонує пристрої для отримання енергії та генерації тепла в пустелі. Він може видавати 175 МВт*год на рік.

Команда проекту Unexpected Scenarios ("Несподівані сценарії") запропонувала інноваційний спосіб збору і зберігання сонячної енергії в умовах високої радіації. Забір відбувається за допомогою теплового двигуна Стірлінга, що вловлює тепло, яке потім перетворюється на енергію, пише ecoticias.com.

Поверхня сонячних сфер містить відбивачі та поглиначі, що забезпечує максимальну концентрацію сонячного світла на центральному приймачі. Їхня вигнута форма забезпечує максимальне збирання сонячного тепла, сприяє зниженню теплових втрат і забезпечує ефективну роботу двигуна Стірлінга протягом 24 год.

Надувна сфера для проведення заходів Фото: Unexpected Scenarios

Сонячні сфери і водень

Головна відмінність цієї системи від традиційних сонячних електростанцій у тому, що вона використовує реактори на гідриді кальцію, що дають змогу зберігати водневу енергію. Усю зібрану теплову енергію перетворюють на надлишкову енергію, яку можна пустити в хід або зберегти за допомогою реакції, що призводить до утворення водню. Водень зв'язується з кальцієм, утворюючи гідрид кальцію. За відсутності сонячної енергії гідрид кальцію виділяє газоподібний водень. Цей водень, своєю чергою, генерує електрику або тепло, забезпечуючи енергією в міру необхідності.

Сфери для збору енергії та тепла Фото: Unexpected Scenarios

Така дворівнева система зберігання працює на базі теплової інерції та хімічному зберіганні водню, що дає їй можливість бути незалежною від мережі, наголошують автори матеріалу.

Розробники стверджують, що сонячні сфери можуть уловлювати 99,96% сонячної енергії. Вони акцентують також на тому, що їхня система не використовує воду для охолодження. Це робить її ідеальним рішенням для пустельної місцевості та посушливих регіонів, здатним виробляти 175 МВт*год на рік.

Люди всередині сфери для заходів Фото: Unexpected Scenarios

Що таке тепловий двигун Стірлінга

Це двигун зовнішнього згоряння, що перетворює теплову енергію на механічну роботу завдяки періодичному нагріву та охолодженню газу в певному об'ємі. Він відрізняється від двигунів внутрішнього згоряння тим, що джерело тепла знаходиться зовні, а не всередині двигуна. Двигуни Стірлінга можуть використовувати практично будь-яке джерело тепла, мають високий ККД і екологічність, що робить їх придатними для використання на підводних човнах, у космічних кораблях і для когенерації.

Раніше ми повідомляли, що в Китаї енергію видобуває дирижабль мегаватної потужності. Дирижабль S1500 збирає енергію висотних реактивних струменів повітря, скорочуючи витрати і витрату матеріалів на будівництво порівняно з традиційними вітряками.